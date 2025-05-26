  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

美團績前挫5%，中國鼓勵平台減免中小商戶費用

26/05/2025

美團績前挫5%，中國鼓勵平台減免中小商戶費用

 

　　美團(03690)今日將公布季度業績，現價先跌4.9%，報130.2元，該股成交約2033萬股，涉資26.68億元。

 

　　市監局周日發布線上平台向第三方商家收取費用的準則草案，要求經營線上平台的公司應收取合理的費用，並考慮與其開展業務的商家的經營狀況等因素。《彭博》報道指，新政是北京為支持本土商家而採取的一系列措施中的最新一項，這些商家正面臨國內經濟疲軟和與美國貿易戰的壓力，同時還要應對網絡平台長期以來以客戶為先的政策。

 

　　草案提到，這些平台應制定靈活的收費定價策略，包括佣金、會員費和服務費，以減輕商家的負擔，並應為小企業提供更好的支持。草案又提及，該指南是在商家反映平台上「複雜和不透明」的收費等問題後發布，旨在幫助平台公司改善與費用相關的合規框架，促進行業健康發展。

 

　　另外，內地官方媒體「人民網」以「反內捲該出手時就出手」為題發文指，表示市場監管總局等五部門約談京東、美團、餓了麼等平台企業，要求公平有序競爭，共同營造良好市場環境，切實維護消費者、平台內經營者和外賣騎手的合法權益。鮮明傳遞反內捲信號，正是為了促進平台經濟規範健康有序發展。


　　
　　內文強調，健全常態化監管機制，及時叫停、有效防範「內卷」，確保行業在規範軌道上運行，並指出監管及時出手，對整治「內捲式」競爭十分關鍵。

 

撰文：經濟通市場組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01159

智數科技集團

1.950

異動股

01671

天保能源

0.970

異動股

02302

中核國際

4.490

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01159 智數科技集團
  • 1.950
  • 01671 天保能源
  • 1.480
  • 02302 中核國際
  • 4.120
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 75.200
  • 02510 德翔海運
  • 7.220
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 189.500
  • 目標︰$210.00
  • 02621 手回集團
  • --
  • 目標︰--
  • 02209 喆麗控股
  • 4.560
  • 目標︰--
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 75.200
  • 目標︰$104.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 32.150
  • 目標︰$34.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.100
  • 00388 香港交易所
  • 388.000
  • 03750 寧德時代
  • 307.600
  • 01211 比亞迪股份
  • 422.200
  • 00700 騰訊控股
  • 509.000
報章貼士
  • 01099 國藥控股
  • 18.660
  • 目標︰$22.05
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 69.700
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 189.500
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

26/05/2025 12:45  《午市前瞻》恒指仍有調整空間料穿廿天線，比亞迪愈低愈買博破頂

26/05/2025 12:07  恒指半日跌235點報23366，車股愈跌愈有美團績前見壞消息

26/05/2025 12:18  【企業盈喜】維他奶國際料全年純利按年增最多約1.1倍

26/05/2025 11:23  港鐵因將軍澳綫故障需罰款1920萬，並需提供一天半價優惠

26/05/2025 10:44  《異動股》恒瑞醫藥上市次日回吐近4%，仍較招股價高出兩成

26/05/2025 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒３９億元，買美團沽盈富基金

26/05/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】績後名創遭滙證降目標一成，星展降聯想目標逾一成

26/05/2025 11:34  《財資快訊》美電升報７﹒８３７０，一個月拆息維持０﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

利淡突襲恒指午後續插300點，比亞迪重挫9%累事新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股連升六周 恒指半日跌超200點回調已完？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

名創優品首季盈利跌近三成遜預期，遭大行降目標股價急插未宜沾手？新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

兩顆炸彈
人氣文章

Foodie What’s On

麥當勞超值優惠！雙層魚柳包、12件麥樂雞/雙層豬柳蛋漢堡套餐只售$30，糧尾抵食推介
人氣文章

玩樂 What’s On

車主必讀！電子交通告票平台6月15日推出，常見問題與防騙貼士
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

有幸看過，有海運的香港
人氣文章

Art & Living

日本#MeToo第一人——專訪《黑箱日誌》伊藤詩織：「希望這部電影能鼓勵同路人」
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮一星法式小館時令菜單！清新討喜鵝肝奶凍、鮮香大西洋魴魚、布列塔尼乳鴿，飽嘗海洋陸地滋味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
94歲TVB御用婆婆感人近況：60歲入行做茄喱啡，照顧腦中風女兒19載無怨無尤 新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
急性腦出血 │ 53歲韓流始祖安在旭12年前突發腦出血，醫生預估50％存活率，奇蹟康復背後的真相
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2025 14:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2025 14:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2025 14:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/05/2025 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/05/2025
利淡突襲恒指午後續插300點，比亞迪重挫9%累事
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普：特朗普轉軚，歐盟50%關稅期限暫緩至7月...

26/05/2025 09:16

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

沒有綠線也沒有紅線，以色列的終極瘋狂

22/05/2025 10:37

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處