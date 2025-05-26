美團績前挫5%，中國鼓勵平台減免中小商戶費用

美團(03690)今日將公布季度業績，現價先跌4.9%，報130.2元，該股成交約2033萬股，涉資26.68億元。

市監局周日發布線上平台向第三方商家收取費用的準則草案，要求經營線上平台的公司應收取合理的費用，並考慮與其開展業務的商家的經營狀況等因素。《彭博》報道指，新政是北京為支持本土商家而採取的一系列措施中的最新一項，這些商家正面臨國內經濟疲軟和與美國貿易戰的壓力，同時還要應對網絡平台長期以來以客戶為先的政策。

草案提到，這些平台應制定靈活的收費定價策略，包括佣金、會員費和服務費，以減輕商家的負擔，並應為小企業提供更好的支持。草案又提及，該指南是在商家反映平台上「複雜和不透明」的收費等問題後發布，旨在幫助平台公司改善與費用相關的合規框架，促進行業健康發展。

另外，內地官方媒體「人民網」以「反內捲該出手時就出手」為題發文指，表示市場監管總局等五部門約談京東、美團、餓了麼等平台企業，要求公平有序競爭，共同營造良好市場環境，切實維護消費者、平台內經營者和外賣騎手的合法權益。鮮明傳遞反內捲信號，正是為了促進平台經濟規範健康有序發展。





內文強調，健全常態化監管機制，及時叫停、有效防範「內卷」，確保行業在規範軌道上運行，並指出監管及時出手，對整治「內捲式」競爭十分關鍵。

撰文：經濟通市場組

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