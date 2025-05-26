利淡突襲恒指午後續插300點，比亞迪重挫9%累事

恒指24000關前腳軟，上周起升勢乏力，周末經歷美國總統特朗普恐嚇再加歐盟關稅，港股進一步跪低，上午跌穿10天線後，午後跌幅擴大至超過300點，現報23281，跌320點或跌1.4%，主板成交近1529億元。國企指數報8440，跌143點或跌1.7%。科技指數報5153，跌93點或跌1.8%。

市傳寶馬近期下調對純電車型在中國的未來預估量，包括將於2026年上市的BMW新一代電車，市場憂慮純電車型未來的需求量，比亞迪(01211)高位遇著利淡消息引發沽壓，下午跌幅擴大至9%，報423.4元，成交約1656萬股，涉資72.3億元，獨自拖跌恒指約85點；比亞迪A(深:002594)同跌6.2%報380.03元人民幣，現價A股對H股呈折讓2.3%。

車股及供應鏈全線受壓；比亞迪系地平線機器人(09660)跌3.4%，報7.34元；黑芝麻智能(02533)跌3.7%，報17.84元；吉利汽車(00175)跌7.9%，報18.7元；理想汽車(02015)跌4.9%，報107.9元；小鵬汽車(09868)跌4.4%，報75.35元；零跑汽車(09863)跌8.8%，報57.25元。

美團績前捱沽，遭要求減輕商戶壓力

將於今日收市後公布業績美團(03690)同遭不利消息影響，內地市監局發布草案，要求經營線上平台的公司應收取合理的費用，應制定靈活的收費定價策略，包括佣金、會員費和服務費，以減輕商家的負擔。續前美團沽壓爆發，現跌5.5%，報129.4元。其餘電商股偏淡；京東(09618)跌1.5%，報129.9元；阿里(09988)跌1.5%，報117元。

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