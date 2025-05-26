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陳茂波：本港今年來新股集資760億，與內地深化聯繫是巨大優勢

26/05/2025

陳茂波：本港今年來新股集資760億，與內地深化聯繫是巨大優勢

 

　　財政司長陳茂波表示，在過去一周，本港迎來今年來全球最大宗的新股上市。今年以來，本港的新股集資額超過760億港元，較去年同期增加超過7倍，並達到去年全年新股集資總額近九成。

 

　　陳茂波在網誌表示，有關公司遷冊的條例上周五（23日）正式生效，措施公布當日，已有國際大型保險公司宣布遷冊到香港，市場估計航運等其他行業的公司亦有機會陸續遷冊本港。本港上周有兩場大型主題式金融論壇進行，不少資深外國投資者表示，將通過香港加大在內地以至亞洲地區的資產配置。

 

　　陳茂波指，港股今年以來的出色表現，更多的海內外公司在香港設立國際總部、研發中心和區域辦事處，都反映環球投資者和企業對香港的信心，香港在鞏固與傳統市場聯繫的同時，積極開拓全球南方等新興市場，使「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色更為突顯。

 

多家外資大行加大對華投資

 

　　陳茂波提到，過去曾有一些評級機構憂慮甚至看淡內地的經濟和地方財政狀況，並給出負面評價，又以香港與內地經貿關係緊密為由，對香港的信貸級別作出類似評價，但客觀事實和數據證明，內地經濟在全球不確定的環境中，依然穩中有進，與內地深化聯繫，是香港長遠發展的巨大優勢。最近多家正在內地訪問的外資大行表示，看好國家的發展前景，並會繼續深耕內地市場，進一步加大對華投資。

 

　　陳茂波又稱，《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式本周五在港舉行，國際調解院總部設在香港，是中央大力支持香港建設「亞太區國際法律及解決爭議服務中心」的重要舉措，標誌著香港的調解專業服務在國際上更上層樓，並有利本港與「一帶一路」沿線國家地區的經貿合作，進一步鞏固和提升香港國際貿易樞紐的地位。

 

撰文：經濟通採訪組

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