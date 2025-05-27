開市Go | 美股休市，美團警告收入或放緩增長，紫金分拆上市

要聞盤點

1、美股周一（26日）陣亡將士紀念日休市，日經期貨截至上午8時14分下跌112.5點。

2、歐盟表示已同意加快與美國之間的談判，以避免跨大西洋貿易戰。歐盟貿易專員謝夫喬維奇透露，與美國商務部長盧特尼克及貿易代表格里爾進行良好對話。

3、歐洲央行管委Gediminas Simkus表示，受與美國貿易摩擦及歐元走強影響，消費者價格面臨下行風險，通脹低於2%目標的危險越來越大。

4、據報OPEC+決定，八個主要成員國討論7月石油產量的視像會議將提前至今年5月31日舉行，預計將連續第三個月大幅增產。

5、據報人民銀行近期上調內地銀行宏觀審慎評估相關考核標準，敦促銀行業界鼓勵客戶以人民幣進行跨境貿易結算。

6、據報中國政府正在起草一份未來十年科技自主的總體規劃，將優先支持半導體製造等關鍵技術及裝備。

7、碧桂園(02007)離岸重組計劃在爭取債權人支持的過程中遇到阻力。主要銀行債權人表示，若果未能接受他們部分要求，將很難談下去。

8、美團(03690)首季度收入及盈利表現均勝預期。美團董事長王興表示，由於中國國內競爭加劇，美團核心本地商業板塊4至6月收入增速將按季放緩，至於營業利潤亦將按年顯著下跌。不過他亦承諾，會不惜一切代價贏得競爭。

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