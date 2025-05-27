  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

開市Go | 美股休市，美團警告收入或放緩增長，紫金分拆上市

27/05/2025

要聞盤點

 

1、美股周一（26日）陣亡將士紀念日休市，日經期貨截至上午8時14分下跌112.5點。

 

2、歐盟表示已同意加快與美國之間的談判，以避免跨大西洋貿易戰。歐盟貿易專員謝夫喬維奇透露，與美國商務部長盧特尼克及貿易代表格里爾進行良好對話。

 

3、歐洲央行管委Gediminas Simkus表示，受與美國貿易摩擦及歐元走強影響，消費者價格面臨下行風險，通脹低於2%目標的危險越來越大。

 

4、據報OPEC+決定，八個主要成員國討論7月石油產量的視像會議將提前至今年5月31日舉行，預計將連續第三個月大幅增產。

 

5、據報人民銀行近期上調內地銀行宏觀審慎評估相關考核標準，敦促銀行業界鼓勵客戶以人民幣進行跨境貿易結算。

 

6、據報中國政府正在起草一份未來十年科技自主的總體規劃，將優先支持半導體製造等關鍵技術及裝備。

 

7、碧桂園(02007)離岸重組計劃在爭取債權人支持的過程中遇到阻力。主要銀行債權人表示，若果未能接受他們部分要求，將很難談下去。

 

8、美團(03690)首季度收入及盈利表現均勝預期。美團董事長王興表示，由於中國國內競爭加劇，美團核心本地商業板塊4至6月收入增速將按季放緩，至於營業利潤亦將按年顯著下跌。不過他亦承諾，會不惜一切代價贏得競爭。

 

開市Go | 美股休市，美團警告收入或放緩增長，紫金分拆上市

 

開市Go | 美股休市，美團警告收入或放緩增長，紫金分拆上市

 

開市Go | 美股休市，美團警告收入或放緩增長，紫金分拆上市

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03692

翰森製藥

26.700

異動股

01159

智數科技集團

2.810

異動股

00107

四川成渝高速公路

4.740

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03692 翰森製藥
  • 26.650
  • 01159 智數科技集團
  • 2.890
  • 00107 四川成渝高速公路
  • 4.740
  • 02800 盈富基金
  • 23.600
  • 02367 巨子生物
  • 70.950
股份推介
  • 00780 同程旅行
  • 21.550
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 193.300
  • 目標︰$210.00
  • 02621 手回集團
  • --
  • 目標︰--
  • 02209 喆麗控股
  • 4.480
  • 目標︰--
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 75.500
  • 目標︰$104.00
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 127.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.400
  • 00388 香港交易所
  • 397.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 419.200
  • 00700 騰訊控股
  • 511.500
報章貼士
  • 06618 京東健康
  • 41.650
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 485.000
  • 目標︰$600.00
  • 01811 中廣核新能源
  • 2.400
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

27/05/2025 09:25  恒指低開65點報23216，美團績後低開半成，藥明康德領升

27/05/2025 09:00  《盤前攻略》推遲對歐盟加稅道期反彈，美團利淡恒指向廿天線進發

27/05/2025 08:20  【開市Ｇｏ】美股休市，美團警告收入或放緩增長，紫金分拆上市

27/05/2025 08:49  【特朗普新政】特朗普威脅進一步削減哈佛大學30億美元撥款

27/05/2025 08:39  小米(1810)：玄戒O1晶片並非向Arm訂製，部分自主設計

27/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１５﹒０７億元，買美團沽騰訊

27/05/2025 08:35  【大行炒Ｄ乜】美團績後被大行齊削目標價，德銀看好嗶哩嗶哩

27/05/2025 09:37  《財資快訊》美電升報７﹒８３７３，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 推遲對歐盟加稅道期反彈 美團利淡恒指向廿天線進發新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 美團首季經調整溢利按年升46%，勝預期新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

國金頭條 | 美股休市一天，關稅戰氣氛緩和德法股市升逾1%新文章
品味生活
生活
人氣文章

計好退優長糧

智慧退「優」理財選擇
人氣文章

玩樂 What’s On

車主必讀！電子交通告票平台6月15日推出，常見問題與防騙貼士
人氣文章

政政經經．石鏡泉

兩顆炸彈
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

Met Gala 2025潮流首飾新玩法！誇張大型鑽飾、另類胸針？還有Pharrell Williams的黃金牙套！
人氣文章

Beauty

夏日的清新木質調！Givenchy高訂香氛新作：以柑橘和紅茶，帶來不易撞香的春夏氣息
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「天下一統 — 陝西秦漢文明展」：近看細緻陶俑技術，感受野心與生死永恒的一線之隔 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
地震威力 │ 緬甸7.9級大地震斷層位移動畫面曝光，史上首次清晰拍攝地表裂開瞬間
人氣文章
手提風扇大比併：日本雜誌測試26款風扇，4款風力強勁又夠寧靜獲最高評價
人氣文章
矯正「駝背」！4個簡單動作，改善及預防頭前傾問題
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2025 10:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2025 10:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2025 10:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/05/2025 09:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/05/2025
盤前攻略 | 推遲對歐盟加稅道期反彈 美團利淡恒指向廿天線進發
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普轉軚，歐盟50%關稅期限暫緩至7月9日

26/05/2025 09:16

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

沒有綠線也沒有紅線，以色列的終極瘋狂

22/05/2025 10:37

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處