國金頭條 | 美股休市一天，關稅戰氣氛緩和德法股市升逾1%

美股周一(26日)為陣亡將士紀念日，休市一天，美國金融市場，包括紐約證券交易所、納斯達克營運的交易所全部休市。

德法股市升逾1%。美國總統特朗普表示，將對歐洲商品徵收50%關稅的時間推遲至7月9日。對關稅敏感的汽車及零部件板塊表現較好。投資者憧憬歐美可達成協議。德國DAX指數升穿24000點，收報24027點，升398點，升幅1.68%。法國CAC指數收報7828點，升93點，升幅1.21%。

美匯指數變動不大，報99.017。歐元兌美元較早時升0.55%，至1.1418美元，是4月29日以來首次。今年以來歐元升約10%。英鎊兌美元升0.15%，報1.356美元。美元兌日圓上升0.2%，報142.84日圓。

OPEC+據報將於本月底舉行會議

原油期貨價格變動不大。據報石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)將於本月底舉行會議，比原定計劃提前一天，而今次會議可能會決定7月產量。倫敦布蘭特期油收市報每桶64.74美元，下跌4美仙。紐約期油較早時持平在每桶61.53美元。

現貨金偏軟，報每盎司3342.79美元，下跌0.42%。

撰文：經濟通國金組

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