領展 | 全年可分派總額增4.6%，中港零售續租租金率料短期續受壓

領展房產基金(00823)公布，截至今年3月底止全年可分派總額為70.25億元，按年增4.6%；末期每基金單位分派137.45港仙，按年增加3.7%，全年每基金單位分派272.34港仙。期內，收益及物業收入淨額分別按年增長4.8%及5.5%至142.23億元及106.19億元，大部分營運市場表現均有所改善。

（許英略攝）

香港零售收益總額增1.4%，續租租金調整率負2.2%

期內，香港零售物業組合維持高達97.8%的租用率，較去年同期跌0.2個百分點；商戶銷售額按年減少3%，優於整體香港市場；整體平均續租租金調整率負2.2%增長，去年同期為正7.9%增長。另期內本港零售物業組合的收益總額按年增加1.4%至76.13億元。

期內，停車場及相關業務之收益25.23億元，按年增長1.7%。另於3月底，其合資辦公室大樓海濱匯租用率仍達99.2%。

內地零售物業組合平均續租租金調整率負0.7%

另一方面，期內，中國內地物業組合以港元計算的收益及物業收入淨額分別按年增加28.6%、27.5%。惟零售方面，續租租金調整率錄得負0.7%，撇除北京中關村領展廣場，續租租金調整率為正7.6%。於3月底，物業組合平均租用率95.9%。內地物流方面，截至3月底，物流物業組合的平均租用率錄得97.4%，領展稱數字保持在穩健水平。

海外方面，於3月底，澳洲零售資產租用率99%，接近全面租出；新加坡物業租合租用率及平均續租租金調整率分別錄得99.6%及17.8%增長；國際辦公大樓資產組合整體租用率85.5%。

中港零售續租租金率短期續受壓，出租率可維持

領展首席營運總裁卓格理在業績會議上指出，香港零售環境非常具挑戰性，連同中國內地零售，兩地續租租金率續有壓力，但預期出租率可保持。

研改善租客組合應對本港零售轉差

領展執行董事兼集團行政總裁王國龍指出，香港零售市場已轉差一段時間，公司一直冀提升出租率以帶動人流，惟過去一年可見負數續租租約比例相對上升。王國龍續指出，旗下商場屬家庭式消費，有助留存顧客，同時會研究改善租客組合等措施。他亦稱，北上消費結構性影響，不預期整體零售輕易反彈至2017、18年水平。不過，領展投資深圳、廣州商場有助對沖本港零售表現之影響。

另外，王國龍指出，新推出基金管理業務-領展房地產投（LREP）方面，新加坡及澳洲日本投資團隊已準備就緒，但實際集資情況將會適時公布。他提到，LREP與同業做法不太一樣，領展計劃「擺多好多錢」與投資者一同投資，由於大家利益屬一致。

短期息口波動無損分派

王國龍指出，領展或房託基金（REITs）被納入「互聯互通」機制已探討多時，惟時間尚未獲通知清楚。他稱，唯一鼓舞是「雙方監管機構已提了很多次」。他亦相信，以領展穩定性及回報而言，較國內的內地房地產信託基金（C-REITs）穩定，因此一旦成事，他料很多投資者經此渠道投資領展。

領展執行董事兼首席財務總裁黃國祥指出，已做好準備應對貿易戰下的息口波動情況，包括維持約65%至66%定息債務佔比，因此短期息口波動並不影響分派。

撰文：經濟通採訪組

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