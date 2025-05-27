瑞銀：恒指今年目標24500點，HIBOR跌反映資金流入本港

瑞銀香港策略師陳志立表示，維持對今年恒指24500點的目標預測，對港股短期整體審慎樂觀。他指出，支持港股的因素包括大量北水南下、以及盈利動力正面，而近日大量新股上市亦有助推動市場氣氛。

（資料圖片）

全球貿易仍存不確定性，港股估值升至接近歷史均值

不過，他指出，全球在貿易方面仍存在不確定性，料7月會再度出現更多關稅相關消息，又指港股現估值已回升至11倍，接近其歷史均值。他建議以槓鈴方面配置港股，一方面持有高啤打值（beta）股票，包括科網股，以受惠於利潤收入增長，而且較少受貿易戰因素影響，另一方面持有高息股。

HIBOR下跌反映資金流入本港

近期香港銀行同業拆息（HIBOR）下跌，陳志立認為，反映有資金流入本港，相信HIBOR向下有助紓緩家庭及企業的槓杆負擔，他推算HIBOR每下跌100點子，對本港利息負擔的紓和程度，相當於約2%的本地GDP規模。

部分存款或流入股樓，利好高息股

他又指，隨著企業及家庭所減少的利息開支，資金可望流入消費及投資領域，加上供樓息率下跌，供平過租的情況今年再現，相信有助增加置業興趣。

他提到，近年本港高息環境導致銀行累積多達4萬億元的額外存款，倘若利息持續走低，將有助推動部分存款流入股樓等風險資產，以尋求更佳回報，將利好高息股，如公用股及銀行股。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】特朗普以「反猶」「親共」為由禁哈佛招收國際學生，你認為事件會否減少全球學生對美國頂尖高校的選擇意願？► 立即投票