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瑞銀：恒指今年目標24500點，HIBOR跌反映資金流入本港

27/05/2025

　　瑞銀香港策略師陳志立表示，維持對今年恒指24500點的目標預測，對港股短期整體審慎樂觀。他指出，支持港股的因素包括大量北水南下、以及盈利動力正面，而近日大量新股上市亦有助推動市場氣氛。

 

瑞銀：恒指今年目標24500點，HIBOR跌反映資金流入本港

（資料圖片）

 

全球貿易仍存不確定性，港股估值升至接近歷史均值

 

　　不過，他指出，全球在貿易方面仍存在不確定性，料7月會再度出現更多關稅相關消息，又指港股現估值已回升至11倍，接近其歷史均值。他建議以槓鈴方面配置港股，一方面持有高啤打值（beta）股票，包括科網股，以受惠於利潤收入增長，而且較少受貿易戰因素影響，另一方面持有高息股。

 

HIBOR下跌反映資金流入本港

 

　　近期香港銀行同業拆息（HIBOR）下跌，陳志立認為，反映有資金流入本港，相信HIBOR向下有助紓緩家庭及企業的槓杆負擔，他推算HIBOR每下跌100點子，對本港利息負擔的紓和程度，相當於約2%的本地GDP規模。

 

部分存款或流入股樓，利好高息股

 

　　他又指，隨著企業及家庭所減少的利息開支，資金可望流入消費及投資領域，加上供樓息率下跌，供平過租的情況今年再現，相信有助增加置業興趣。

 

　　他提到，近年本港高息環境導致銀行累積多達4萬億元的額外存款，倘若利息持續走低，將有助推動部分存款流入股樓等風險資產，以尋求更佳回報，將利好高息股，如公用股及銀行股。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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