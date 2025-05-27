比亞迪 | 再掀減價戰連日下挫，大行憂競爭加劇，車股應如何部署？

比亞迪(01211)近日加推「618」促銷優惠，涉及22款電動車，最多減價34%，是年內第三度減價，減價力度及覆蓋車型超出前兩次。比亞迪最新促銷行動引發市場對內地車市「減價戰」憂慮重燃，車股上日普遍下挫，其中比亞迪繼上日插逾8%後，今日(27日)曾再跌逾4%。有大行指比亞迪再減價反映價格競爭加劇，市場又傳商務部今日下午與比亞迪等車企開會，討論「零公里」二手車問題，部分車股今日仍未止跌，應如何部署？

（比亞迪汽車網頁截圖）



比亞迪加強宣傳「618」促銷優惠 22款車減價最多34%



比亞迪於年內第三度減價，近日在社交平台加強宣傳「618」促銷優惠，「王朝網」及「海洋網」共22款電動車，在今年6月30日前減價，減價幅度介乎10%至34%，優惠最高達5.3萬元(人民幣，下同)。其中王朝網以「百億補貼618」活動為核心，旗下12款智駕車型均提供限時補貼(不包括國家補貼)，售價由6.38萬元起；海洋網則開啟「禮遇一夏限時一口價」活動，10款智駕車型售價5.58萬元起。從今年3月底開始，比亞迪已經連續3個月開展活動，通過廠家補貼、現金補貼等方式變相降價，涉及的車型從10款非智駕車型延展至22款智駕車型，以換取更多銷量。

吉利銀河跟進，亦宣布限時補貼活動，對旗下7款車型直接給出最高1.8萬元的現金補貼，基本上是八折賣車，其中近期上市的大熱門車型吉利銀河星耀8起售價降至11.58萬元，吉利星願更只需5.98萬元起。上汽通用別克也推出雙百萬感恩禮遇限時活動，昂科威一口價16.99萬元起，君越一口價15.99萬元起，並提供1000元定金抵3000元購車金、最高置換補貼2.5萬/2.4萬元等權益。

車企價格戰擠壓上游企業利潤 內地首4月汽車業利潤降5%

據《第一財經》報道，比亞迪、吉利銀河、上汽通用等車企陸續推出降價促銷活動，內地汽車市場或掀起新一輪價格戰。記者此前曾走訪多家供應商，發現隨著汽車市場打起價格戰，上游企業利潤空間持續壓縮至10%，貨款回帳期也長達120天。業內人士認為，價格戰可能導致供應商陷入虧損和汽車質量安全問題。



國家統計局今早公布的首4月全國規模以上工業企業利潤數據顯示，整體利潤達21170.2億元，同比增長1.4%，增速較1至3月加快0.3個百分點，不過主要行業當中，汽車製造業利潤下降5.1%。

大摩：比亞迪減價反映價格競爭加劇 或令投資者更悲觀



大摩發表報告指，比亞迪日前公布大眾車型的折扣，撇除國家補貼的總折扣達1.2萬至4萬元，將由集團及分銷商承擔。一部分折扣已於4月落實，而本次官方正式公布，反映市場情況嚴峻，料集團仍有約3個月以上的庫存。料市場將關注比亞迪大眾車型的潛在銷售恢復、折扣對於單位利潤的影響、海外銷售的可持續性，以及同業的反應。價格競爭加劇可能令內地投資者更趨悲觀，現予比亞迪目標價438港元及「增持」評級。

同業長城汽車董事長魏建軍在一場訪談中提到，汽車產業中已經出現「恒大」，只不過仍未爆破。車企無限度降價，降價背後是偷工減料、質量堪憂。他稱，部分車企有些產品從20多萬元降到10萬元出頭，「甚麼樣的工業產品能降10萬元還能保證質量，這是絕對不可能的事。」

高盛：618促銷將影響淨利潤5% 降比亞迪目標價至416元

高盛認為，比亞迪「618」促銷的影響可能低於預期，因產品標題價格折扣已包含現有的政府和車企置換補貼。剔除現有政府補貼和車企補貼後，該行發現12款車型平均銷售價格為11.4萬元(不含增值稅和經銷商利潤)，平均提供1萬的價格折扣，換言之折扣9%。



根據高盛的估計，這12款車型在2025年第一季及2025年4月分別佔總銷量的45%和34%、收入的30%和23%，以及毛利的29%和22%。在此次促銷宣布前，該行假設比亞迪大眾市場車型在2025年預計將按年降價7%。考慮到這12款車型自5月25日至6月30日的額外9%降價，估計比亞迪的收入將減少26億元，這將直接影響其淨利潤，相當於2025年預計淨利的5%，將其2025至2027年預計淨利潤下調3%至5%，目標價下調3%至416港元。

里昂：競爭將加速行業整合 比亞迪吉利零跑處較有利位置

里昂稱，比亞迪以額外1萬至3萬元人民幣的折扣(不包括國家以舊換新補貼)打響了今年價格戰的第一槍，鑑於比亞迪面臨年度目標的壓力，這一宣布並未令市場意外。今年預計的電動車增長仍足以通過規模經濟吸收降價影響(估計電動車總增長約270萬輛，其中一半以上來自價格低於15萬元的大眾市場車型)，表明增長足以支持比亞迪、吉利(00175)和零跑汽車(09863)的年度銷量目標。然而，非領先的原始設備製造商(OEMs)將面臨困難，行業未來盈利能力取決於整合速度。總體而言，預計未來幾季國內盈利能力將趨於下降，而擁有強大海外市場的原始設備製造商應能更輕鬆地抵銷折扣影響。從這一角度看，預計比亞迪的總體利潤率將相對穩定。



里昂續指，就股市而言，這並非投資者希望看到的，但相信競爭不可避免，且最終將加速行業整合。往年的降價表明，股價實際上對長期格局的反應更為明顯。吉利、比亞迪和零跑汽車在應對市場亂局方面處於更有利的位置。預計合資品牌內燃機車及價格在15萬至25萬元範圍的車型將需要更多降價。

傳商務部下午與比亞迪等開會 討論「零公里」二手車問題

另外，據《財聯社》今日午後報道，記者從多家汽車產業鏈公司獲悉，部分車企、下游公司及行業機構接到相關部門通知參與研討會，主要議題是促進二手車流通高質量發展，對「零公里」二手車及進一步促進二手車流通消費相關內容進行研討。《路透》亦引述消息人士報道，中國商務部將與行業協會以及比亞迪和東風汽車等汽車製造商於下午舉行會議，討論新出現的二手車銷售趨勢。



「零公里」二手車指從未在路上行駛但已完成註冊的二手車，這些車通常是經銷商為了減少庫存壓力而將新車註冊為二手車出售。這種做法在中國市場引發了價格競爭與質量擔憂，因為消費者可能無法享受新車質保，且車輛可能存在電池衰減、部件磨損等隱藏風險。長城汽車董事長魏建軍近日接受內媒專訪時稱，有非常多二手車商都在賣這些車，「這是現在的一種怪象，所謂『零公里二手車』就是指上完牌照就算完成了註冊，好像是賣出去了，但又回到二手車商手裏」，還指「現在你可以到甚麼懂車帝、瓜子二手車、閒魚等平台去看，有三四千家都在賣，是非常亂的」。

黃瑋傑：比亞迪為車股首選410元先買一注 新勢力揀零跑

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，任何行業如果龍頭帶頭減價一定會帶來壓力，通常龍頭減價會擠壓弱者，因其財雄勢大，銷量又好，而比亞迪這個「618」促銷活動於3月底已開始，現在只是加強宣傳，但從10款較低端的非智駕車型擴展至22款智駕車型，連應該需求大的智駕車型也減價，市場對此解讀會較差，亦代表其銷情也有些壓力。他說，比亞迪減價對其他車企影響一定偏負面，不過，可留意「618」過後它會否繼續減，可能只是短期促銷活動。

黃瑋傑續指，車股首選比亞迪，新勢力就揀零跑。中國乘用車市場整體不會有太大增長，新能源車增長主要來自傳統燃油汽車銷售減少，市場份額轉移至新能源車，所以新能源車銷量料可繼續增長，且未來仍會出現行業洗牌形勢，正如美國以前也有很多車廠，後來汰弱留強只剩福特、通用及佳士拿三間，相信中國汽車業將來也會由戰國時代進入三國時代，可能只剩4、5間車廠。要擔心是那些規模較小、仍未賺到錢的車企，比亞迪作為龍頭有本錢與其他競爭對手打持久戰，相信最後可留下，其股價正考驗20天線約410元的支持，不用心急可分注買，410元先買一注，如失守20天線再試50天線，就會回至400元以下，400元可買第二注。零跑走勢較比亞迪更弱，昨日一支大陰燭跌穿20天線，可以50天線約53.5元作買入參考，吉利也可於50天線約17.2元買入。

比亞迪今日跌1.65%收報418.2元，最多跌18.2元，低報407元，連跌兩日，累計跌幅10.1%，成交75.12億元。其他新能源車股升跌不一，零跑跌0.96%報56.9元，理想(02015)升1.64%報111.7元，小鵬(09868)升0.27%報75.55元，蔚來(09866)跌2.06%報28.55元。傳統車股則普遍向下，吉利跌1.74%報18.06元，長汽(02333)跌0.67%報11.9元，廣汽(02238)跌0.72%報2.77元，東風(00489)跌3.52%報4.11元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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