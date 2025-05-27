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小米 | 首季經調整純利升64.5%，電動車及AI經營虧損收窄至5億人幣

27/05/2025

　　小米(01810)公布截至今年3月底止首季純利為109.2億元（人民幣．下同），按年升161%，每股基本盈利0.44元；非國際財務報告會計準則計量，經調整淨利潤106.8億元，按年增64.5%，勝預期。

 

小米 | 首季經調整純利升64.5%，電動車及AI經營虧損收窄至5億人幣

（資料圖片）

 

　　期內，收入按年增47.4%至1113億元，亦勝預期。毛利率22.8%，按年升0.5個百分點。

 

小米首季電動車及AI創新業務虧損按季收窄

 

　　小米公布截至今年3月底止首季業績，收入按年增47.4%至1113億元，勝預期。

 

　　按業務分部劃分，智能手機業務收入506億元，按年增長8.9%；毛利率12.4%。其全球智能手機出貨量為4180萬台，按年增長3%。根據Canalys數據，期內小米全球智能手機出貨量排名前三，市場份額為14.1%，連續第19個季度排名全球前三。另小米期內智能手機平均銷售單價（ASP）為1211元，創歷史新高，按年增長5.8%。

 

IoT與生活消費產品業務收入及毛利率再創新高

 

　　期內，IoT與生活消費產品業務收入323億元，按年增長58.7%；毛利率25.2%，提升5.4個百分點。該分部收入和毛利率再創歷史新高。互聯網服務業務收入91億元，按年增長12.8%；毛利率76.9%，提升2.7個百分點。

 

智能電動汽車及AI等創新業務毛利率按季升2.8個百分點

 

　　智能電動汽車及AI等創新業務分部總收入186億元，當中智能電動汽車收入181億元。另智能電動汽車及AI等創新業務分部毛利率23.2%，按季上升2.8個百分點。此外，首季智能電動汽車及AI等創新業務分部經營虧損5億元，較上季虧損7億元收窄。

 

　　期內，Xiaomi SU7系列交付新車達75869輛。公司指出將擴充產能，目前Xiaomi SU7系列累計交付量超25.8萬台。

 

　　小米指出，自首季起，「智能電動汽車等創新業務」經營分部更新為「智能電動汽車及AI等創新業務」。

 

小米盧偉冰：YU7發布後，有興趣人士多於SU7時的3倍

 

小米 | 首季經調整純利升64.5%，電動車及AI經營虧損收窄至5億人幣

 

　　小米合夥人及總裁盧偉冰在網上業績會議上指出，目前旗下首款電動SUV「小米YU7」市場反應不錯。他披露在上周四（22日）技術發布會後，留下資料（留資）的有興趣人士數目為發布SU7時的3倍，好於預期，加上首次留資用戶相較高出60%，反映YU7較SU7有留存更多用戶以外，亦吸引更多新用戶，因此對YU7更有信心。他亦重申，YU7將於7月正式上市。

 

目前汽車產能不俗

 

　　至於兩款車系比較，他認為，就算YU7上市後，基於SU7訂單表現仍然不錯，兩者產品訂單比例亦不俗。他續表示，目前SU7系列訂單非常穩定，包括4月交付量逾2.8萬輛；SU7 Ultra截至昨日鎖單量逾2.3萬輛，遠高於當初的1萬輛銷量目標。

 

　　基於交付量每月上升，可反映產能表現非常不俗。對於全年交付量35萬輛目標，他稱現仍保證全力實現該目標。

 

今年研發投入料達300億元人民幣

 

　　小米連續兩季收入逾千億元人民幣，盧偉冰形容為「本輪高速增長的開始」，由於小米於過去數年為將技術「硬核化」，繼之前數年堅持增加研發投入，且今年研發投入料達300億元人民幣，以提升小米產品競爭力，如增設工廠；提升品牌力等。他亦認為，中國市場未來是處於極高速發展。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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