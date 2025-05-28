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美股 | 特朗普延歐盟關稅，消費者信心反彈，道指升740點

28/05/2025

美股 | 特朗普延歐盟關稅，消費者信心反彈，道指升740點

 

　　美股三大指數收市報升，道指上升740點，納指亦升近2.5%，主要因美國總統特朗普決定推遲對歐盟徵收額外關稅，以及美國5月消費者信心指數超預期等利好消息，刺激美股造好。

 

　　道指高開245點，一度升747點，高見42350點，標指曾升2.09%，納指一度上揚2.53%。道指收市升740.58點，或1.78%，報42343.65點；標普500指數升118.72點，或2.05%，報5921.54點；納指升461.96點，或2.47%，報19199.16點。

 

　　英偉達升逾3.2%，公司將於周三（28日）美股收市後公布2026年第一季度業績。特斯拉升6.9%，CEO馬斯克此前表示已重回「7x24」全天候工作狀態。西南航空周三起對托運行李收取費用，日內升5.5%。台積電升約3%。

 

　　美匯指數日內呈現反彈，較前一交易日回升0.59%，報99.520。美元兌日圓匯率出現反彈，盤中一度升至約1434.46，較前一交易日上升0.99%，　報144.25。歐元兌美元匯率下跌0.42%，報1.1337。

 

紐約期金震盪向下

 

　　美匯指數反彈，直接削弱了黃金對非美元持有者的吸引力，紐約期金震盪向下，日內挫1.92%，報約每盎司3329.31美元。

 

　　國際油價延續弱勢，布蘭特期油報每桶63.58美元，日內下跌0.85%。紐約期油最新報約每桶60.90美元，日內跌1.02%。

 

　　據世界大型企業聯合會最新公布的數據，美國5月消費者信心指數大幅上升至98.0，顯著高於前一個月的85.7，也超市場預期。此前市場預測範圍為82.0至92.8，中位數僅為87.1。

 

撰文：經濟通國金組

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