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開市Go | 美消費信心佳，拼多多季利潤急插，美團澄清贏比賽論

28/05/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報升，道指上升740點，納指亦升近2.5%，主要因美國總統特朗普決定推遲對歐盟徵收額外關稅，以及美國5月消費者信心指數超預期等利好消息，刺激美股造好。道指收市升740.58點，或1.78%，報42343.65點；標普500指數升118.72點，或2.05%，報5921.54點；納指升461.96點，或2.47%，報19199.16點。金龍中國指數下跌20點。日經期貨截至上午7時58分下跌142.5點。

 

2、據報歐盟尋求加快與美國之間的貿易談判，重點將集中於關鍵行業、關稅和非關稅壁壘上。美國總統特朗普對歐盟的主動態度表示讚賞。

 

3、美國5月消費者信心指數大幅上升至98.0，顯著高於前一個月的85.7，亦超出市場預期，意外創四年來最大增幅，中美貿易休戰令受訪者對經濟及就業展望改善。另外，美國工廠4月商業設備訂單創10月以來最大跌幅，關稅及稅收政策不確定拖累企業投資興趣減弱。

 

4、英國《金融時報》報道，英偉達供應商正加快人工智能數據中心機架生產。

 

5、歐洲央行首席經濟學家萊恩表示，今年通脹率將徘徊於約2%，不過貨幣政策將取決於美國關稅對中期價格壓力的影響。

 

6、中國商務部召集龍頭車企，開會討論內地汽車行業有否利用政策漏洞，以掩蓋銷量疲軟情況。

 

7、上海期貨交易所就業務規則國際化草案徵求意見，計劃進一步向境外參與者開放。另外，中國國務院總理李強呼籲東南亞及海灣國家深化合作，共同發展大市場，同時強調中國將加大政策支持力度以擴大當地消費。

 

8、拼多多公布2025年第一季度業績表現，實現營收956.7億元人民幣，較去年同期的868.1億元人民幣增長10%，但低於市場預期的1016億元人民幣。調整後淨利潤為169.2億元人民幣，按年下降45%，同樣遠低於預期的278.8億元人民幣。拼多多董事長指，公司需要進行高昂的投資以調整業務模式，將在短期甚至很長時間內對公司盈利能力構成壓力。

 

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