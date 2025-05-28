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盤前攻略 | 美股復市三指齊升 拼多多績差勢累電商同業港股

28/05/2025

　　美歐關稅戰暫時得到緩和，美國總統特朗普同意推遲對歐盟徵收50%關稅，歐盟亦同意加速推進與美國談判，避免與美國爆發貿易戰，加上環球債息回落及消費信心數據強勁，美股周二假期後顯著上升，三大指數都以接近全日高位收市。

 

盤前攻略 | 美股復市三指齊升 拼多多績差勢累電商同業港股

（Shutterstock圖片）

 

　　道指收升740點或1.8%，收報42343點；納指高收461點或2.5%，收報19199點；標普500指數升118點或2.1%，收報5921點。特斯拉升7%，AMD升近4%；市場關注英偉達本周公布季績，該股升3.2%；Alphabet、蘋果、亞馬遜和Meta升幅齊超過2%。

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數回吐0.28%，阿里巴巴(09988)跌1.00%，報119.52美元；京東跌2.43%，報32.54美元；百度升0.13%，報83.92美元；理想跌2.32%，報28.24美元；小鵬跌3.35%，報19.33美元；蔚來跌3.40%，報3.69美元；嗶哩嗶哩升2.61%，報19.43美元；拼多多瀉13.64%，報102.98美元。

 

夜期略低水，ADR個別走

 

　　恒指夜期升50點，報23328，低水54點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.42%，折合131.5港元；長和(00001)ADR較港股高2.44%，折合44.2港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.08%，折合511.6港元；小米(01810)ADR較港股高2.19%，折合52.7港元；港交所(00388)ADR較港股低0.08%，折合397.9港元；滙控(00005)ADR較港股高0.29%，折合92.7港元。


　　　　
預計恒指平開


　　
　　 參考最新牛熊證街貨分布圖，恒指昨日反覆收升近百點，但盤中一度跌過百點，部分貼價的牛證被收回。因此，牛證總數有所減少，總數減至8437張對應期指。相反熊證數量比前一個交易日增約一成至總數5165張。熊證重貨區維持位於24000至24099區間，總數有646張。而最多新增區位於23500至23500區間，該區全部213張均屬新增。該區與昨日恒指收市價23381最少距離只有120點，顯示即使昨日恒指最後轉跌為升，但淡友對後市仍然看跌。而牛證重貨區維持於22900至22999區間，總數有993張，而最多新增區位於22800至22899區間，有192張屬於新增。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時微升1點，報23362，低水19點，預料恒指今早近平開。隔夜美股大升，或帶動恒指盤中看好。惟反映中國概念股表現的金龍指數回吐0.28%，內地電商龍頭之一的拼多多，首季經調整淨利潤跌45%，其美股ADR急瀉13.6%，預料對同業阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)股價構成壓力，進而影響恒指升幅。預料恒指走勢反覆，主要在20天線（約23067）至10天線（約23509）區間上落。

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2025 12:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2025 12:46
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2025 12:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/05/2025 12:30
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