王興「贏得比賽」論引市場震盪，美團澄清反對低價低質內捲式競爭

針對美團(03690)首席執行官王興在業績發布會上表示，「集團計劃不惜一切代價贏得市場競爭」。美團相關負責人澄清，美團提及的「採取一切必要措施」明確指向的是反對「低價低質內捲式競爭」，公司將持續加大對行業生態系統的投入，包括騎手福利保障以及商家助力金等，通過一系列舉措推動行業健康發展。

美團相關負責人進一步解釋稱，中國外賣業乃至零售業已經發展到新階段，「激進補貼」的價格競爭既不符合商家的切身利益，也不符合行業的發展方向。目前，品牌商戶均在積極開拓新供給模式，例如海底撈(06862)、老鄉雞等品牌與美團聯合探索「衛星店」，推行「明廚亮灶」等，既節省了租金成本，又讓消費者吃得放心，實現增量發展。

負責人表示，2月以來，美團積極響應國家政策，加大零售科技研發投入，出海參與國際競爭。公司沒有動力也沒有必要參與當前行業的低質低價內捲式競爭。當下業務發展的主要目標，是繼續加大投入，幫助行業生態實現長期穩健發展。

撰文：經濟通市場組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好