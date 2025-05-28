  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 小米爭議後整裝出發 新品有迴響前景仍被看好

28/05/2025

　　《經濟通通訊社28日專訊》美股周二假期後顯著上升，三大指數都以接近全日高位收市。然而港股已經消化關稅戰緩和消息，雖然兩大新經濟概念股績後拉漲，但車股繼續下跌，此前熱爆的醫藥及半導體板塊亦見回落，加上電商龍頭受挫，拖累恒生指數半日仍跌127點或0.5%，報23254，主板成交超過999億元。恒生中國企業指數報8438，跌31點或0.4%。恒生科技指數報5162，跌19點或0.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 小米爭議後整裝出發 新品有迴響前景仍被看好

小米新品發布會（資料圖片）

大市乏風向，恒指料窄幅橫行

 

　　恒指早段窄幅上落，高位曾升近百點，但高位缺乏承接，指數掉頭向下，高低波幅大約200點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，4月7日恒指受關稅戰影響，下跌3000多點。隨著中美關稅戰平息，恒指亦已收復關稅戰失地。現時由於缺乏利好消息，市場無明確方向。早前發改委曾預告將於6月底穩經濟政策將會落地，但預料至少要6月中至6月底才會公布，因此市場仍然觀望。

 

　　聶振邦補充，港滙近日重返弱勢，亦是恒指難再上升的原因。港滙在5月4日、5日明顯轉強，當時美元兌港元約為7.75。但不足一個月內情況扭轉，近日美元兌港元回升至約7.84。他預料，恒指走勢將維持橫行，約在23000至23800區間上落。

 

市場對小米前景樂觀，蓋過之前不利報道

 

　　小米(01810)首季純利為109.2億元人民幣，按年升161%；經調整淨利潤106.8億元人民幣，按年增64.5%，勝預期。期內，收入按年增47.4%至1113億元人民幣，亦勝預期。毛利率22.8%，按年升0.5個百分點。

 

　　小米首季智能手機業務、IoT與生活消費產品業務、智能電動汽車及AI等創新業務收入全面上升，另智能電動汽車及AI等創新業務分部毛利率23.2%，按季上升2.8個百分點。此外，首季智能電動汽車及AI等創新業務分部經營虧損5億元人民幣，較上季虧損7億元收窄。

 

　　聶振邦表示，小米的首季業績令市場滿意。因此，即使現時大市下跌，小米股價依然逆市上升。聶振邦指，小米上周發布的玄戒O1晶片、新手機及新車YU7令市場看高一線，對於小米前景亦有所憧憬。儘管小米SU7電動車早前因致命交通意外引發市場質疑產品安全，加上市場對其電動車裝備曾有負面報道，導致小米股價一度受壓。但聶振邦認為，股價某程度上已經反映該等不利情緒。小米股價3月高位曾接近60元，其後股價反覆下跌，現時股價比高位有所回調。現時，市場對其後續發展的樂觀情緒，早已蓋過早前對SU7的不利報道，加上新發布的3nm晶片在內地同行屬數一數二，雖然暫時未有銷售數據可供參考，但由於起點高，預料未來將成為集團的新增長點。

 

　　不過，聶振邦提醒，盡管小米晶片取得技術性突破，但仍受海外供應商「卡脖子」掣肘，此時小米大肆宣傳其成功，未來或有機會繼華為後，成為被美國打壓的對象，對於小米產品日後進軍海外市場或受到影響。他預料，小米股價約在50至55元區間上落，投資者若有興趣，可以在52元以下買入。

 

港股 | 午市前瞻 | 小米爭議後整裝出發 新品有迴響前景仍被看好

小米股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

其他小米相關新聞：
小米季績勝預期獲大行升目標，股價逆市上升應如何部署？
《外資精點》滙豐研究上調小米目標價４％，ＩｏＴ等利潤料續擴
【小米績後】美銀證券升小米目標價５％，上調核心業務預測
【小米績後】高盛上調小米目標價５％，ＡｌｏＴ及電動車續有驚喜
【小米業績】盧偉冰：不擔心大家電業務價格戰，冀自研芯片獲支持

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02487

科笛－Ｂ

10.260

異動股

02333

長城汽車

12.520

異動股

01762

萬咖壹聯

0.720

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02487 科笛－Ｂ
  • 10.260
  • 02333 長城汽車
  • 12.520
  • 01762 萬咖壹聯
  • 0.720
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 126.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 131.400
股份推介
  • 00780 同程旅行
  • 21.900
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 197.600
  • 目標︰$210.00
  • 02621 手回集團
  • --
  • 目標︰--
  • 02209 喆麗控股
  • 4.600
  • 目標︰--
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 76.450
  • 目標︰$104.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.700
  • 00700 騰訊控股
  • 506.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 131.400
  • 01211 比亞迪股份
  • 407.000
  • 00388 香港交易所
  • 391.000
報章貼士
  • 09955 智雲健康
  • 1.110
  • 目標︰--
  • 02228 晶泰控股
  • 4.450
  • 目標︰$5.60
  • 03969 中國通號
  • 3.210
  • 目標︰$3.80
熱炒概念股
即時重點新聞

28/05/2025 17:06  《盤後部署》港股成交縮減將陷陰跌格局，可靈料成新引擎快手值博

28/05/2025 17:44  《本港經濟》瑞銀上調香港今年經濟增長預測至2.2%

28/05/2025 16:38  金山軟件(03888)首季純利跌0.2%至2.8億人幣

28/05/2025 17:50  騰訊(00700)今斥資5億元回購98.5萬股

28/05/2025 17:32  李嘉誠基金會再斥1489萬元增持長實(1113)45.9萬股

28/05/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３５﹒７８億元，買美團沽小米

28/05/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】績後大行續升小米目標，摩通削京東目標一成

28/05/2025 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８３７７，一年期拆息維持２﹒７厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小米 | 季績勝預期獲大行升目標，股價逆市上升應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 首4月國企利潤跌，美駐華使館指學生簽證正常辦理新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

利嘉閣：4月樓價反彈，次季料升1.15%新文章
品味生活
生活
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

穿出你的香氣！5大穿搭風格與香水搭配指南
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜春夏郊遊季節︰到倫敦皇家植物園野餐為心靈「充電」，推介溫帶植物館和熱帶棕櫚屋
人氣文章

影視娛樂

夏韶聲8月紅館開演唱會，「Last Summer」預告告別演出？72歲仍自信巡迴騷體力十足
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

吳冠中畫作《鸚鵡天堂》出現三胞胎，究竟誰真誰假？
人氣文章

電影寓言．朱相楠

延續湯告魯斯的拼勁 ——《職業特攻隊：最終清算》: 誇飾人類極限
人氣文章

Travel & Dining

百年摩洛哥咖啡老牌！走進Bacha Coffee全新旗艦店，品嘗摩洛哥傳統小食、經典手沖咖啡
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日本24歲美女主播被捕，涉嫌用飲品落藥致女同事中毒昏迷
人氣文章
睡夢中身體抽動？中醫揭示壓力導致肝鬱化火的真相，附睡前按摩穴位與推介食療新文章
人氣文章
長期用手機導致眼乾損視力？推介杞子圓肉茨實核桃雞腳湯，健脾祛濕補腎明目新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2025 19:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/05/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/05/2025
小米 | 季績勝預期獲大行升目標，股價逆市上升應如何部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普的復仇與價值觀之戰

27/05/2025 13:28

大國博弈

關稅戰 | 特朗普轉軚，歐盟50%關稅期限暫緩至7月9日

26/05/2025 09:16

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處