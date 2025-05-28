港股 | 午市前瞻 | 小米爭議後整裝出發 新品有迴響前景仍被看好

《經濟通通訊社28日專訊》美股周二假期後顯著上升，三大指數都以接近全日高位收市。然而港股已經消化關稅戰緩和消息，雖然兩大新經濟概念股績後拉漲，但車股繼續下跌，此前熱爆的醫藥及半導體板塊亦見回落，加上電商龍頭受挫，拖累恒生指數半日仍跌127點或0.5%，報23254，主板成交超過999億元。恒生中國企業指數報8438，跌31點或0.4%。恒生科技指數報5162，跌19點或0.4%。

小米新品發布會（資料圖片）

大市乏風向，恒指料窄幅橫行

恒指早段窄幅上落，高位曾升近百點，但高位缺乏承接，指數掉頭向下，高低波幅大約200點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，4月7日恒指受關稅戰影響，下跌3000多點。隨著中美關稅戰平息，恒指亦已收復關稅戰失地。現時由於缺乏利好消息，市場無明確方向。早前發改委曾預告將於6月底穩經濟政策將會落地，但預料至少要6月中至6月底才會公布，因此市場仍然觀望。

聶振邦補充，港滙近日重返弱勢，亦是恒指難再上升的原因。港滙在5月4日、5日明顯轉強，當時美元兌港元約為7.75。但不足一個月內情況扭轉，近日美元兌港元回升至約7.84。他預料，恒指走勢將維持橫行，約在23000至23800區間上落。

市場對小米前景樂觀，蓋過之前不利報道

小米(01810)首季純利為109.2億元人民幣，按年升161%；經調整淨利潤106.8億元人民幣，按年增64.5%，勝預期。期內，收入按年增47.4%至1113億元人民幣，亦勝預期。毛利率22.8%，按年升0.5個百分點。

小米首季智能手機業務、IoT與生活消費產品業務、智能電動汽車及AI等創新業務收入全面上升，另智能電動汽車及AI等創新業務分部毛利率23.2%，按季上升2.8個百分點。此外，首季智能電動汽車及AI等創新業務分部經營虧損5億元人民幣，較上季虧損7億元收窄。

聶振邦表示，小米的首季業績令市場滿意。因此，即使現時大市下跌，小米股價依然逆市上升。聶振邦指，小米上周發布的玄戒O1晶片、新手機及新車YU7令市場看高一線，對於小米前景亦有所憧憬。儘管小米SU7電動車早前因致命交通意外引發市場質疑產品安全，加上市場對其電動車裝備曾有負面報道，導致小米股價一度受壓。但聶振邦認為，股價某程度上已經反映該等不利情緒。小米股價3月高位曾接近60元，其後股價反覆下跌，現時股價比高位有所回調。現時，市場對其後續發展的樂觀情緒，早已蓋過早前對SU7的不利報道，加上新發布的3nm晶片在內地同行屬數一數二，雖然暫時未有銷售數據可供參考，但由於起點高，預料未來將成為集團的新增長點。

不過，聶振邦提醒，盡管小米晶片取得技術性突破，但仍受海外供應商「卡脖子」掣肘，此時小米大肆宣傳其成功，未來或有機會繼華為後，成為被美國打壓的對象，對於小米產品日後進軍海外市場或受到影響。他預料，小米股價約在50至55元區間上落，投資者若有興趣，可以在52元以下買入。

小米股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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