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開市Go | 美打壓華晶片技術嚴審中港簽證，金山雲績後ADS插

29/05/2025

要聞盤點


1、美股三大指數收市報跌，聯儲局會議紀要強調保持耐心，幾乎所有委員均表達對通脹壓力高於預期、回落速度緩慢的擔憂。另外，市場正等待英偉達即將公布的季度業績。道指收市跌244.95點，或0.58%，報42098.70點；標普500指數跌32.99點，或0.56%，報5888.55點；納指跌98.23點，或0.51%，報19100.94點。金龍中國指數下跌51點。日經期貨截至上午8時07分上升242點。

 

2、美聯儲5月會議紀要顯示幾乎所有與會者都認為通脹可能比預期更頑固，未來或需在就業與通脹目標間作艱難權衡，央行研究人員已下調今明兩年經濟增長展望。

 

3、美國對中國半導體限制再加碼，目標針對晶片設計軟件，美國商務部要求新思科技等公司暫停向中國客戶發貨。

 

4、美國國務卿盧比奧表示將修訂簽證審核標準，加強對中國內地及香港申請者的審查，並開始吊銷與中國政府有關聯或在敏感領域就讀學生的簽證。

 

5、英偉達第一季度盈利和營收優於預期，預計第二財季營收450億美元，略低於分析師預期的455億美元，原因包括H20型號晶片計提80億元美元虧損。此外，英偉達稱或無法為中國打造既符合美國要求又具競爭力的產品。

 

6、中國商務部在中歐半導體座談會上宣講稀土出口管制政策，並與中歐晶片企業加強溝通，有消息指出此舉或表示中國可能放鬆稀土出口管制。

 

7、香港監管部門要求養老基金制定應變計劃，以應對與美國政府債券信用評級相關的「重大市場事件」風險。

 

8、據《路透》報道，知名海外快時尚跨境電商SHEIN計劃將上市地點從倫敦改至本港，因其倫敦上市計劃遲遲未獲得中證監批准，報道指SHEIN將在未來幾周提交招股書草案，預計今年內上市。

 

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