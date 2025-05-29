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科企業績｜英偉達Nvidia首季盈利和收入均勝預期，業績抗壓力高？

29/05/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=TfNwng3bjwU

 

 

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