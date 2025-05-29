港股 | 午市前瞻 | 關稅司法爭議有變數恒指等爆邊 出口股下注前應三思

美國總統特朗普發動的關稅戰遭遇重大司法挫折，美國貿易法庭周三（28日）裁定其全球關稅違法，頒發禁制令，消息刺激出口股集體高開，利好市場情緒，港股盤中倒升，但到10天線位置（約23466）力有不逮，恒指半日報23408，升150點或0.6%，主板成交逾1109億元。恒生中國企業指數報8501，升57點或0.7%。恒生科技指數報5255，升80點或1.6%。

（Shutterstock圖片）

阮子曦：特朗普仍有招應對司法限制

美國法庭裁定暫停了特朗普絕大多數的關稅舉措，但港股早盤表現相對冷靜，升幅約百點，臨近中午升幅才擴大至約180點。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，美法庭暫停特朗普關稅的利好程度有限。他坦言，事情的變數很多，特朗普可以用另一個行政命令來推翻這件事，或者再推出其他行政命令去達到他的目標，白宮方面也會上訴法院，目前還不能過於樂觀。恒指方面，阮子曦表示，恒指近期在炒美團(03690)、阿里(09988)等大藍籌，受外圍消息影響較小。至於大藍籌的表現亦跟貿易戰無關，主要是自身內捲問題。

對於恒指的走勢，阮子曦認為，恒指已蓄力三周，有爆邊的態勢，有可能衝上24000關破頂，也有可能跌1000點。他表示，看跌的可能性較大，依據港股的走勢，港股可能衝上23600點後就會乏力。目前仍先觀察，等待明確方向。

申洲國際客戶表現差，阻力位在62元

法庭裁定暫停了特朗普絕大多數的關稅舉措，出口股反應興奮，申洲國際(02313)飆逾4%，舜宇光學(02382)升逾3%，聯想(00992)亦揚近3%。

阮子曦表示，特朗普後續措施難測，出口股前景仍需觀望。此前出口股因關稅緩衝期，加緊出口，累計了一定升幅，目前升幅收窄，未來走勢或反覆。

申洲國際目前已接近關稅前的橫行位置，阮子曦表示，申州國際除了關稅問題，受累於客戶業績表現，例如Nike、Adidas，申洲國際自身業績也有問題。今晚lululemon公布業績，可以先觀望客戶的業績。若lululemon業績向好，申洲可能會漲得穩一點，但暫時還未看到突破橫行區間的跡象，目前來看預計在62元受阻。

至於蘋概股，阮子曦表示，蘋概股早盤的表現不算很激動，沒有明確回升趨勢。他認為特朗普一直在密切留意蘋果供應鏈問題，不排除有其他措施去針對蘋果，所以近期蘋概股都會比較跑輸大市。

美國國務卿魯比奧表示，將修訂對所有中國大陸和香港申請者的簽證審核標準，加強審查力度，還將開始吊銷與中國政府有關係或在某些關鍵領域就讀的中國學生簽證。新東方(09901)昨日下挫後今日回升。阮子曦表示，留學業務佔新東方營收比例較小，事情對新東方的業務影響有限。另外，特朗普和哈佛大學之前的爭吵還未有定論，暫時還不能確定影響。而且新東方業績「唔掂」，建議投資者還是少沾此類股份。

申洲國際股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

舜宇光學股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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