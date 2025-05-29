人幣回軟油價反彈航空股下跌，惟端午假期機票預訂迎高峰，可趁回調吸納？

近日中資航空股隨著人民幣走強已連升多日，今日(29日)才趁人幣回軟及油價反彈回吐，不過端午節假期將至，機票預訂也進入高峰，數據顯示國內航線機票預訂量按年漲一成，國際航線更漲兩成，短線對航空股有利。另外，國航(00753)、東航(00670)及南航(01055)4月營運數據顯示，載客量增速略快於3月，有券商指看好內地民航業價格改善趨勢，油價匯率走勢亦友好，或可趁股價回調吸納。

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人幣兌美元即期貶150點子 OPEC+維持產量油價升逾1%

人民幣兌一美元中間價今報7.1907，較上個交易日跌13點子，三連跌，創5月23日以來近一周新低。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開150點子，報7.2057。美匯指數則呈震盪偏強走勢，日內回升0.34%，報99.894。市場對全球貿易戰趨緩的樂觀情緒帶動美元反彈，人民幣的外部壓力有所上升，中間價繼續小幅波動，等待更多的訊息指引。

澳新銀行最新報告稱，市場整體仍傾向看跌美元，需要更多意外積極的數據才能重建對美國經濟的信心，而對美國赤字的憂慮也不會很快退潮，再加上去美元化的主題和特朗普長期弱美元的計劃，「美元漲勢可能會消退，對追逐美元指數突破100關口仍持謹慎態度。」



此外，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)宣布，將維持現行的正式產量配額不變，消息刺激油價向上。紐約期油昨(28日)升1.56%，收報每桶61.84美元；布蘭特期油升1.26%，報每桶64.9美元。

端午假國內國際機票預訂量按年均漲 惟機票價格下降

值得留意，5月31日至6月2日為內地端午節假期。據《央視新聞》報道，機票預訂目前進入高峰，在線旅遊預訂平台數據顯示，國內航線機票預訂量按年上漲一成，國際航線按年上漲約兩成。航旅縱橫大數據顯示，截至5月27日，端午假期國內航線機票預訂量超293萬張，杭州、北京、上海、昆明比去年端午假期更加熱門，旅客同比增幅較大。

由於端午假期時間較短，旅客出行以中短途為主，選擇自駕和高鐵出行的旅客佔比更高，所以部分航線機票價格較「五一」假期出現下降。去哪兒大數據研究院研究員石珂介紹，截至目前，端午機票平均支付價格環比「五一」下降22%，以青島、寧波、舟山、荊州四個端午熱門出行城市為例，機票價格分別降低了29%，28%，19%，23%，而整體機票提前預訂量比去年端午增長了10%。此外，今年的端午假期國際航線機票預訂量超62萬張，比去年同期增長約19%。中短途熱門航線機票預訂量同比增長近1倍。

三大航4月載客量增速快於3月 國航按年升7%按月升3%



另外，各航空公司早前披露2025年4月營運數據，整體運量保持增長，增速略快於3月。其中國航4月載客量約1282.1萬人次，按年升6.8%，按月升3.2%，貨郵量12.1萬噸，按年升612%，按月跌1.9%。客運運力投入按年升5.3%，旅客周轉量升8.6%。平均客座率81.3%，升2.5個百分點，而貨運運力投入升8.7%，貨郵周轉量升10.3%。貨運載運率38.7%，升0.6個百分點。

東航4月載客量約1202萬人次，按年升11.85%，按月增2.59%，貨郵量8544萬公斤，升4.94%。客運運力投入按年升9.66%；旅客周轉量升15.56%；客座率85.37%，升4.36個百分點，而貨郵周轉量升7.27%。南航4月載客量約1354萬人次，按年升9.09%，按月升2.14%，貨郵量15.8萬噸，按年升7.4%，按月跌0.89%。客運運力投入按年升8.83%，旅客周轉量升12.14%，客座率85.58%，升2.53個百分點，而貨運運力投入升14.46%；貨郵周轉量升6.63%；貨郵載運率為51.38%，下降3.78個百分點。

中郵證券：看好民航業價格改善趨勢 油價匯率走勢友好

中郵證券發表研報指，進入二季度後，民航旅客運輸量增長速度有所回升，行業供給保持低位，價格降幅有所收窄。五一小長假民航量價數據表現良好，各航司收益管理成效逐步體現，看好民航業價格改善趨勢。當前關稅壓力暫時緩解，油價匯率走勢友好。

中金稱，預計2025至2028年中國民航客運供給年均增速約3.1%，其中行業客運飛機年均增速僅2.8%。這為航空周期啟動奠定了堅實而長久的基礎。2025年以來油價大幅下跌，航空公司成本有望明顯改善。若周期上行，航空公司利潤彈性較大。



摩根士丹利指，中國航空業受益中美貿易戰緩和及供需改善，定價能力提升，推薦國航、東航等。東興證券指，今年旺季航空股具備較強的向上彈性，目前行業處於淡季，且市場預期處於相對低位，行業股價位於左側，建議重點關注行業旺季盈利彈性。

麥嘉嘉：暑運行情疊加人幣偏強油價弱勢 國航回至5.75元值博

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，內地航空公司4月載客量有上升，但要留意目前國內航線復甦進度相對理想，國際航線則仍有復甦空間，以三大中資航空股來說，對比疫情前，國際航線復甦態勢偏慢，主要因經濟較疲弱，加上有些地緣政治因素，都會影響國際航線需求，雖見端午節假期國際航線機票預訂量漲兩成，但票價卻跌了三成，航空公司未必有很大加價空間，因若一旦加價，在國內經濟不算很強勁下，反而有機會壓抑旅客需求，對營運不算太有利。

不過，麥嘉嘉指，航空股短線仍吸引到投資者，在於暑假的周期性改善局面，除了機票預訂量增加，從成本考量，油價今年以來都下跌，航空公司成本應會有改善，雖然短線或因特朗普關稅政策受挫，油價跌勢有些紓緩，但在今年內相信仍於現水平運行，對中資航空股在成本上會有效益。另一因素為人民幣，航空公司通常持有大量美元計價債務，若人民幣升值，相對會減輕其財務壓力，而關稅戰略為紓緩，會令人民幣短期有輕微反彈，即使稍為下跌，中長線偏強走勢仍會持續，今年料仍有1%、2%上升空間，若疊加今年看淡油價，航空板塊就具備成本改善及收益彈性雙重優勢，收益彈性或來自國際航線訂票量上升，國內航線又持續改善。

麥嘉嘉續指，投資者短線可留意暑運行情，三大航以國航為首選，因其國際航線較強，此前復甦較弱的國際航線若見反彈，國航應會行先，具備技術反彈形態，現價料有5至10%上升空間，若回至5.75元值得吸納，博短線暑運行情，南航則可作中線配備，基本面同樣會有改善，但始終其國際航線沒國航那麼多，東航基本因素則一向較弱。

中資航空股今日下跌，國航跌2.01%收報5.86元，南航跌1.75%報3.94元，東航跌0.99%報3.01元。國泰(00293)則升0.95%報10.58元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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