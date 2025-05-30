開市Go | 關稅戰未完，特朗普見鮑威爾，理想績差ADS仍升

要聞盤點

1、美股三大指數收市微升，美國貿易法庭叫停特朗普的全球關稅，而美國聯邦上訴法庭則批準暫緩相關裁決，令關稅政策充滿不確定性。道指周四高開後，升幅一度達167點，高見42266點，其後低見41828點；標指曾升0.93%，納指則最多升1.51%。道指收市升117.03點，或0.28%，報42215.73點；標普500指數升23.62點，或0.40%，報5912.17點；納指升74.93點，或0.39%，報19175.87點。金龍中國指數升103點。日經期貨截至上午8時14分下跌107點。

2、美國聯邦上訴法院暫停阻止美國總統特朗普徵收全球關稅的裁決，對於暫停期是否會進一步延長，法院需要更長時間來考慮。白宮官員表示，若最終上訴失敗，將通過其他渠道推進關稅措施，必要時或提交最高法院。

3、美國第一季度GDP修正為折年率下降0.2%，主要受支出疲軟與貿易拖累影響。

4、針對特朗普禁止哈佛招收國際學生的決定，聯邦法官伯勒斯發布初步禁令，禁止對哈佛的學生簽證計劃作出永久改變。特朗普政府暗示可能採用更長時間的行政程序處理該計劃。

5、特朗普與美聯儲主席鮑威爾會晤，當面敦促降息。鮑威爾則強調政策將依據經濟數據及其對前景的意義而定。

6、日本首席貿易談判代表前往美國，首相石破茂致電特朗普討論關稅問題，並表示可能在6月中旬的G7峰會前訪美。

7、美國財長貝森特稱中美貿易談判停滯，但相信未來幾周雙方將有更多交流。

8、容大科技(09881)今日至下周四(6月5日)公開招股，計劃全球發售1.84億股，當中10%在港招股，每股作價介乎10元至12元，每手500股，入場費6060.51元，公司預期於6月10日在港掛牌；新琪安(02573)今日至下周四(6月5日)公開招股，計劃全球發售1058.54萬股，當中10%在港公開招股，每股作價介乎18.9元至20.9元，每手200股，入場費4222.16元，預期6月10日掛牌。

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