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IPO | 鄧浩然：A股上市公司會否成香港新股市場的主旋律？

03/06/2025

　　《然之有物》執筆之時，於A股上市的某內地汽車電池製造商剛於香港主板上市，並成為本年至今香港集資額最高的一宗新股上市。據統計，市場上已有約25家A股上市公司遞交了香港上市申請。究竟A股上市公司赴港二次上市會否成為新趨勢？

 

　　其實，A股上市公司赴港二次上市的趨勢於2024年已經開始形成。如果查看2024年香港新股集資額排行榜，會發現前列的三家公司中有兩家是A股上市公司。今年的情況更為明顯，目前已有約25家A股上市公司遞交了香港上市申請，相關企業的A股總市值超過2萬億元人民幣，當中不乏各行業的龍頭企業。A股市值超過1000億元人民幣的公司有8家，而超過100億元人民幣的更是達到21家。這股熱潮的形成，自然離不開國家政策的支持，特別是中國證券監督管理委員會鼓勵內地龍頭企業來港上市的政策，但除此之外，還有哪些因素吸引這些A股上市公司來港上市呢？

 

　　首先，從融資的角度看，二次上市意味著「二次融資」。香港市場在再融資方面具有優勢，相對於內地A股市場，香港市場的上市後融資功能十分完善，程序也較為簡單。數據顯示，2024年香港上市公司通過上市後融資獲得的資金累計超過1000億港元，較同期新股市場集資額870億港元為高。此外，香港上市還有助公司接觸更多國際投資者，對於有海外業務或者出海計劃的公司尤其吸引。

 

IPO | 鄧浩然：A股上市公司會否成香港新股市場的主旋律？

A股上市公司赴港二次上市的趨勢，在去年起開始形成。 (Shutterstock)

 

　　其次，從估值的角度出發，在「先A後H」的模式下，H股股價相對A股一般存在折讓，例如前文提到的汽車電池製造商，其H股招股價與A股股價相比就存在約6.5%的折讓，但其折讓率明顯較去年赴港上市的多家A股上市公司為低。不同企業的折讓幅度各有不同，受市場對相關行業的偏好、股息率、投資者結構差異、流動性溢價、匯率波動以及當時兩地股市整體氣氛等多方面因素影響。總的來說，隨著愈來愈多A股上市公司赴港二次上市，相關企業H股上市的定價模型將持續優化，AH估值差異有望逐步收窄，進一步利好更多A股上市公司赴港上市。

 

　　香港監管機構於2024年下半年推出了優化新上市申請審批流程的措施，預計將進一步提升香港上市申請的審批速度和透明度。這一新措施亦有助A股上市公司赴港上市，因為符合資格的A股上市公司相比一般上市申請將有更快的審批流程，有望進一步加快A股上市公司來港上市的步伐。

 

　　綜合以上各種因素，A股上市公司有望成為近期香港新股市場的主旋律，當下也可能是她們來港上市的理想時機。筆者認為，更多A股上市公司赴港上市，將有助帶動香港市場的整體氣氛，不僅新股市場受惠，整個香港資本市場也將因此帶來正面影響。

 

畢馬威會計師事務所合夥人　鄧浩然

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