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美股收盤 | 關稅戰再添變數，三大指數各有升跌

31/05/2025

　　美股三大指數收市各有升跌，三大指數於本周及5月均錄得升幅。由於對等關稅陷入法律爭議，特朗普考慮通過其他途徑實施為期150天、最高15%的關稅，他又指稱中國違反貿易協議。

 

　　道指早段一度下挫309點，低見41906點，其後倒升160點，高見42376點；標指盤中曾跌1.16%，納指最多跌1.71%。道指收市升54.34點，或0.13%，報42270.07點；標普500指數跌0.48點，或0.01%，報5911.69點；納指跌62.11點，或0.32%，報19113.77點。

 

美股收盤 | 關稅戰再添變數，三大指數各有升跌

道指早段曾挫309點低見41906點，之後一度倒升160點。(iStock)

 

納指5月累飆9.56%

 

　　本周標普500上升1.87%，道指升1.6%，納指則升2%。總結5月，標普500指數累升6.15%，納指飆升9.56%，道指累升3.93%。

 

　　英偉達(US.NVDA)跌2.9%，蘋果(US.AAPL)升0.5%。戴爾科技(US.DELL)公布第一季度營收略高於預期，日內跌2.1%。豐田汽車(US.TM)4月全球銷量按年升10%，收市升2.4%。Gap(US.GAP)料關稅影響公司業務最高達1.5億美元，股價重挫逾20%。

 

　　美匯指數震盪上落，一度高見99.668，其後反覆回落，日內小幅上升0.07%，報99.386。美元兌日圓偏軟，較前一交易日小幅回落0.18%，報143.95。歐元兌美元先升後跌，日內微跌0.14%，報1.1352。

 

金價及油價向下

 

　　現貨黃金一度下跌至每盎司3271美元，日內跌0.7%，報3294.100美元。紐約期金跌0.82%，報每盎司3316.22美元。

 

　　市場預期OPEC+或將於周六會議上決定7月產量增幅超出此前預期，導致油價承壓。紐約期油跌0.08%，報每桶60.89美元；布蘭特期油跌1.01%，報每桶62.72美元。

 

　　美國4月經濟數據顯示，個人收入按月增長0.8%，高於市場預期，反映勞動市場依然穩健。同期個人消費支出(PCE)按月增加0.2%，符合預期；剔除食品及能源價格的核心PCE物價指數按月上升0.1%，按年增2.5%，為2021年3月以來最低水平。

 

　　美國密歇根大學最新公布的5月消費者信心指數終值為52.2，高於初值50.8及市場預期的51.5，與前一個月持平，顯示消費者信心有所回升。

 

撰文：經濟通國金組

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