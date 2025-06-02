開市Go | 美升鋼鋁關稅，中美元首擬再通話，官媒阻車企減價戰

要聞盤點



1、美股三大指數上周五(30日)收市各有升跌，三大指數於上周及5月份均錄得升幅。由於對等關稅陷入法律爭議，特朗普考慮通過其他途徑實施為期150天、最高15%的關稅，他又指稱中國違反貿易協議。道指收市升54.34點，或0.13%，報42270.07點；標普500指數跌0.48點，或0.01%，報5911.69點；納指跌62.11點，或0.32%，報19113.77點。金龍中國指數下跌194點。日經期貨截至上午7時50分下跌92.5點。

2、美國總統特朗普上周五宣布，將鋼、鋁進口關稅由25%上調至50%，以保護當地鋼鐵工人利益。加拿大工業部長警告，將對美國毫無依據的關稅措施作出報復。另外，日本首席貿易談判代表表示，與美國政府最新一輪關稅談判取得進展，有望在今年6月初達成協議。

3、美國4月消費支出增速大幅放緩，美聯儲看重的通脹指標保持溫和；期內商品進口創下有紀錄以來最大跌幅。另外，美國消費者信心在5月下旬由歷史低點附近回升，長期通脹預期則回落。

4、OPEC+連續第三個月同意大幅增加石油產量，幅度為每日41.1萬桶。

5、特朗普指責中國違反上月在日內瓦達成的互降關稅協議，並指可能與中國國家主席習近平討論相關問題，此前有報道指美國商務部警告禁止全球使用華為「昇騰」人工智能晶片，被中方視為新一輪攻擊，因此拒絕履行稀土承諾。另外，美國財政部長貝森特表示，有信心最新的摩擦將在中美領導人很快進行的通話中得到解決。

6、美國政計劃擴大對中國科技行業的限制，並計劃將受制裁企業的子公司亦納入其中。

7、據報中國準備推出規模為5000億元人民幣的新型政策性金融工具，進一步推動在科創等重點領域項目的社會投資。

8、內地端午節假期，港股通今日暫停交易。

9、David Webb寄語香港別滿足於「不對等市場」，呼籲提升公司管治，認為自由市場才是強大基石。

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