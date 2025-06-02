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恒指 | 憂貿易戰升溫恒指跌幅擴大至440點穿兩萬三，僅四藍籌升

02/06/2025

 

恒指 | 憂貿易戰升溫恒指跌幅擴大至440點穿兩萬三，僅四藍籌升

 

　　特朗普批評中國違反兩國在上月初達成的貿易協議。美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)指，中國並未遵守貿易協議，稱此舉「完全不可接受」。中美關稅存變數，恒生指數跌440點或跌1.89%，報22849，主板成交306.22億元。國企指數報8250，跌181點或跌2.16%。恒生科技指數報5055，跌114點或跌2.22%。

 

　　重磅股阿里(09988)跌2.4%，報111.2元；美團(03690)跌2.5%，報134.6元；小米(01810)跌1.3%，報50.3元；騰訊(00700)跌1%，報493.4元；京東集團(09618)跌0.8%，報127.9元；快手(01024)跌4.8%，報50.75元。

 

　　中國工信部將加大汽車行業「內捲式」競爭整治力度，採取必要的監管措施，車股普跌，比亞迪(01211)跌1.8%，報385.6元；理想汽車(02015)跌4%，報107.8元；小鵬汽車(09868)跌2.1%，報74.75元；蔚來(09866)跌2.8%，報27.3元；長汽(02333)跌3%，報11.82元。

 

　　近期熱炒醫藥股回吐，翰森製藥(03692)跌1.4%，報25.5元；石藥集團(01093)跌5.2%，報7.68元；和黃醫藥(00013)跌4.9%，報21.35元；藥明生物(02269)跌2.2%，報24.4元；藥明康德(02359)跌1.4%，報67.8元；中國生物製藥(01177)跌2.5%，報4.34元。


　　
　　即月期指新報22702，跌484點，低水147點。即月國指期貨報8190，跌194點，低水60點。即月科指期貨新報5041，跌132點，高水8點。

 

撰文：經濟通市場組

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