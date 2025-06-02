車企消息｜比亞迪跌跌不休，趁低買定轉吼其他車股？
02/06/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2025 14:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/06/2025 14:40
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