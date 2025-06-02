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車企消息｜比亞迪跌跌不休，趁低買定轉吼其他車股？

02/06/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=igHIGWyE1DQ

 

 

 

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