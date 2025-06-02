澳門 | 5月賭收創逾5年高，濠賭股獲摩通唱好可吸？

受惠「五一」黃金周，澳門5月賭收按年升5%至211.93億澳門元，為今年以來最高賭收，並創下2020年1月疫情爆發以來單月新高。摩通指，行業首季盈利及連續兩月賭收均勝預期，上調銀河娛樂(00027)、金沙中國(01928)及美高梅(02282)等目標價籲增持。雖然國際信貸評級機構穆迪近日宣布維持對澳門負面評級展望，憂慮其旅遊和博彩業高度依賴內地，但銀娛及金沙今早(2日)仍逆市造好，濠賭股可否乘勢部署吸納？

（銀河娛樂旗下「澳門銀河」網站截圖）

澳門5月賭收按年升5%至211.9億澳門元 按月增12%

澳門博彩監察協調局公布，5月博彩毛收入為211.93億澳門元，按年升5%，已連升4個月，為今年以來最高的賭收，並創下2020年1月(221.2億澳門元)疫情發生以來單月新高。5月澳門賭收按月增12.3%，回復至2019同期的81.7%。

今年首5個月，澳門總賭收約977.07億澳門元，按年增1.7%。



根據澳門官方數據顯示，澳門4月入境旅客共約309.28萬人次，按年升18.9%，已回復至疫情前水平約90%。澳門治安警察局早前則披露，在內地五一黃金周5天假期期間，各口岸錄得375.4萬人次出入境，日均約75萬人次，較去年上升25.6%，其中入境旅客約85萬人次，日均約17萬人次，按年升40.8%。

另據《澳門日報》報道，端午節假期首兩天(5月31日及6月1日)共逾142萬人次進出澳門。根據澳門警方資料，昨全日約72.3萬人次進出澳門，旅客佔31.4萬人次，其中入境旅客15.1萬人次，主要經關閘口岸入境，其次經港珠澳大橋和橫琴口岸來澳。前日端午正日(5月31日)，澳門各口岸錄得70.07萬人次出入境，旅客佔27.9萬人次，其中入境旅客逾15.1萬人次。

穆迪維持澳門Aa3評級展望負面 憂旅遊和博彩業高度依賴內地

值得一提，國際信貸評級機構穆迪近日宣布維持對澳門的負面評級展望，並確認「Aa3」評級，同時確認其本幣和外幣發行人評級為「Aa3」。這是穆迪對中國確認「A1」評級並維持負面展望後，對澳門作出有關的評級。穆迪認為，澳門仍具備強勁的信用優勢，包括極高的人均收入及無未償政府債務。此外，澳門龐大的財政和對外儲備為經濟提供了非常強勁的緩衝，以應對衝擊和長期負面趨勢，包括中國經濟的結構性放緩。

穆迪表示，上述評級反映了其對澳門與內地在經濟、政治和制度上緊密聯繫的評估，使得澳門與中國的評級差距不超過一個等級。具體而言，澳門龐大的旅遊和博彩業高度依賴來自中國的需求，而博彩業稅收佔澳門特區政府總收入的大部分。因此，中國評級的負面展望意味著澳門評級的負面展望。

摩通：行業首季盈利及連續兩月賭收勝預期 首選銀娛美高梅

摩通發表研報指，澳門5月博彩總收入按年升5%至212億澳門元創5年高位，勝市場預期2%，反映已恢復至疫情前的82%，為疫後重開以來的最好表現；該行估算中場及角子機(slot)已恢復至疫情前的120%至121%，而貴賓廳則為疫情前24%至25%。另外，該行的渠道消息反映業內的競爭局面及成本環境相對穩定，料行業利潤率將保持穩定，收入及博彩總收入將推動未來的EBITDA趨勢；將行業2025至26財年的博彩總收入及EBITDA預測上調5%，因行業首季盈利以及連續兩月博彩總收入表現均好過預期，需求及盈利較預期更具韌性。



該行將銀娛及美高梅並列首選股，評級均為「增持」，目標價分別由37元及13.5元升至42元及15元；隨後依次為金沙中國、永利澳門(01128)，評級均為「增持」，金沙目標價由16元升至18元，永利澳門維持目標價6.5元；再後為新濠博亞(MLCO.US)，評級「中性」，之後為澳博(00880)，經考慮估值後，評級由「減持」升至「中性」，目標價由2元升至2.2元；最後為新濠(00200)，評級「減持」，目標價由3元降至2.6元。

花旗：中美貿易衝突似未降賭客熱情 料澳門下半年賭收增6%

花旗表示，澳門5月博彩收入錄211.93億澳門元，即每日平均為約6.84億澳門元，按年增長5%，達到2019年同期的82%，符合該行約212.5億澳門元的預期，但較市場普遍預測的205.7億澳門元高出約3%。5月賭收是疫情過後最好單月表現，按年約5%的增幅也是今年以來最高，反映賭客對博彩業仍充滿熱情，而且中美貿易衝突似乎並未削弱賭客的熱情。

展望未來，花旗預測6月份博彩收入按年增長5%至185億澳門元，日均賭收達約6.17億澳門元。而受惠於去年同期的較低基數，花旗繼續預測2025年下半年澳門博彩收入按年增長6%。

何啟俊：經濟不明朗賭股前景不吸引 銀娛近30元美高梅10元才吼

（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊指，對濠賭股看法一般，始終今年內地經濟料只偏向穩定或溫和增長，尤其貿易戰帶來的衝擊仍不明朗，旅客到澳門會否使很多錢賭錢，仍有頗大不確定性。雖然賭股因受惠假期，5月賭收表現較好，但對其下半年股價走勢不太樂觀，偏向審慎為主，尤其在經濟不明朗情況下，較難認為賭股會有突出表現，礙於前景不太吸引，不建議現水平吸納，除非出現較明顯調整，可能要有雙位數調整，才再考慮，例如銀娛回至近30元才吼，美高梅也可考慮，但要待回至10元。

部分濠賭股今早逆市造好，銀娛半日升0.75%收報33.65元，金沙升1.17%報15.6元，美高梅跌1.44%報10.98元，永利澳門(01128)升1.14%報5.34元，澳博跌0.43%報2.31元，新濠跌1.19%報3.31元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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