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David Webb:香港永遠不會死，港股監管仍有改進空間

02/06/2025

 

David Webb:香港永遠不會死，港股監管仍有改進空間

 

　　財經網站Webb-site創辦人David Webb接受英國廣播公司(BBC)訪問時稱，香港永遠不會死，又指當年被香港的經濟活力及低稅制吸引而留下，成為香港人，這至今仍是香港的特點。他對香港仍然樂觀。

 

　　David Webb提及，大量資金被投資到政府主導的基建項目，惟通常公眾與市場會較政府更懂得分配資本。

 

　　至於多年為小股東「維權」的David Webb認為，本港股市的監管制度仍有很多改進空間，例如上市公司應公布季報，披露更多訊息，亦應引入集體訴訟制度，讓小股東能一同起訴上市公司董事的不當行為。此外，他亦續倡港股不要過份依賴中資，尤其在中美敵對之下。他稱港交所及政府沒有更努力吸引區內其他國家來港上市令人遺憾。

 

　　David Webb確診前列腺癌，今年初指自己生命以月計倒數。他希望趁還能行走自如時，到處旅遊，亦希望今夏到倫敦參加兒子在牛津大學的畢業禮。他也打算給牛津捐贈一個基金，獎勵學士課程一年級成績優異的學生。此外，他亦希望能慶祝8月29日過60歲生日。

 

　　他亦稱，沒想過在英國度過最後的日子，因為已視香港為家，亦認為在此地可獲更好的治療。

 

撰文：經濟通採訪組

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