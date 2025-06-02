油股 | OPEC+下月再增產大行唱淡油價，三桶油息高也買唔過？

石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)在過去周末決定在7月增產每日41.1萬桶，增幅與對上兩個月相同，符合市場預期，上周五(30日)偏軟的國際油價今日(2日)於亞洲交易時段反彈近3%，其中倫敦布蘭特期油升2.85%報每桶64.57美元，紐約期油升3.31%報每桶62.8美元(4:20pm)，而一度急跌逾600點的港股，收市跌幅大為收窄，「三桶油」卻仍由頭跌到尾。值得一提，OPEC+決定再增產後，多間大行即齊唱淡油價，其中大摩料OPEC+會再增產三次，預測下半年布油平均價為57.5美元。若油價持續弱勢，油股縱派高息，可能仍未宜吸納。

（Shutterstock）



OPEC+同意連續第三個月增產 幅度仍為每日41.1萬桶

OPEC+於周六(31日)會議上同意將7月石油產量提高每日41.1萬桶，增幅與5月和6月相同，符合市場預期。OPEC+會後聲明指，7月增產原因是全球經濟展望穩定及目前市場基本面穩健，石油庫存處於低水準就反映這些現象。不過，有官員透露，OPEC+大幅提高石油供給，其實是因沙特阿拉伯想懲罰哈薩克與伊拉克等產量過高成員國，以及從美國頁岩油鑽探業者和其他競爭對手手中奪回市佔率。要求匿名的會議代表透露，俄羅斯、阿爾及利亞及阿曼曾要求暫停提高石油產量。根據路透計算，OPEC+的8個產油國在7月增產，令4至7月的增產幅度合共為每日137萬桶，相當於組織最近減產每日220萬桶的62%。雖然增產，但部分國家被要求降低增幅，以彌補過去幾個月的超產。



Jeffries分析師指，油市並未因OPEC+決策而走低，主因本次增產已在預期之內，並反映於油價近來的低迷市況。市場也轉而關注其他有利油價走高的因素，如利比亞、加拿大供應中斷風險和國際原子能總署(IAEA)發布伊朗核計劃報告後的地緣情勢變化。

高盛料8月OPEC+每日增產41萬桶 年內布油平均價60美元

高盛發表報告指，OPEC+決定在7月大幅增產每日41.1萬桶，預計OPEC+將在7月6日會議上決定8月實現每日增產41萬桶，因現貨石油基本上相對緊張、全球經濟活動數據好於預期，以及夏季季節性石油需求，相信需求放緩不太可能急劇到足以令8月停止增產。

高盛預計，由於第三季全球經濟增長放緩以及非OPEC國家新的大型項目正在增加，OPEC+將從9月起維持產量，預計在今年剩餘時間內，布蘭特原油平均價格為每桶60美元，紐約期油平均價格為每桶56美元，而明年兩者的價格將分別為每桶56美元及52美元，以反映美國頁岩油以外的供應增長將導致今明兩年石油過剩將分別為每日100萬桶及150萬桶。

大摩料OPEC+再增產三次 下半年布油平均價57.5美元

大摩預計，OPEC+將在未來3個月持續恢復產量以壓低油價，這意味到10月份每日減產220萬桶的產量將會全部被抵銷。根據OPEC+最新公告顯示，OPEC+幾乎沒有跡象表明配額增加的步伐正在放緩，更高的配額可能會為沙特阿拉伯、科威特及阿爾及利亞的增產創造空間。預計OPEC+會分三次將日產量提高，每次提高41.1萬桶，預計下半年布蘭特期油平均價格為每桶57.5美元，而明年上半年為每桶55美元。

摩通預測，隨著OPEC+增產導致全球每日石油供給比需求多200多萬桶，布蘭特原油期貨價格今年稍晚將跌至每桶「50多美元區間上緣」。

中信里昂：料中海油仍可維持6至7厘股息率 予目標價23.1元

中信里昂發表最新研報指，歸納中海油(00883)投資者日資訊，管理層指雖然油價波動，但重申關注天然氣輸出量及資本支出承諾。該行指，此為市場提供長期增長前景信心，相信公司可在油價每桶60美元水平中，維持6%至7%股息率，維持「優於大市」評級，A、H目標價分別為32.4元人民幣、23.1港元。

溫傑：環球經濟料回落油價難寄厚望 今年不宜買油股

（溫傑）

香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，大市由19260點開始攀升，很多人會買高息而又落後的股份，油股也很快升回4月初位置。若僅因高股息率已有些升過龍。另方面，油價正處於極低水平，短期有機會上升，可能推動油股再升多一些，但相信幫助有限。事實上，今年不宜買油股，始終最新的報告都預測環球經濟相對過去兩年會有回落，特別是美國及中國經濟情況不明朗，而石油與經濟密切相關，理論上也不太好過，若真的想買商品寧吼鋁，可留意中國宏橋(01378)。

溫傑續指，油價可能會從低位回升些少，但難寄以厚望，既不知會彈多少，也不知會否彈完再散，油組在油價下跌之下還去增產，強如巴菲特投資的西方石油(OXY.US)表現也欠佳，油公司今年不宜沾手。就算只買來收息也有其他選擇，為何要揀收入波動大的油股？不過，中石油(00857)相對中海油，對油價敏感度沒那麼高，近兩季天然氣對其幫助大，若最近買入暫可持有，但6元以上頗貴要小心，短期有5%至10%帳面虧損絕不出奇。雖然料大市22700至22800點會有支持，不排除可再抽上24000點，但科技股或較高息股更有潛力。

中海油今日跌1.11%收報17.88元，中石油跌1.21%報6.51元，中石化跌0.94%報4.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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