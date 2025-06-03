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新世界 | 彭博：11 Skies出租率僅四成引新世界高層擔憂

03/06/2025

新世界 | 彭博：11 Skies出租率僅四成引新世界高層擔憂

 

　　《彭博》引述知情人士透露，新世界發展(00017)管理層越來越擔心香港國際機場航天城的「11 Skies」項目前景，相關憂慮主要集中於租戶入駐11 Skies的準備工作進展緩慢，現時僅租出約40%面積，且有跡象表明航空公司不願將航班轉移至毗鄰11 Skies的機場二號客運大樓，以及經濟前景疲弱威脅旅遊消費表現。

 

　　報道還提及，首批進駐11 Skies商場的零售店可能要到今年年底或明年初才能開業。部分租戶擔心，若過早開業可能會出現客流減少的情況。

 

　　11 Skies佔地約37.5萬平方米，佔新世界在港主要投資物業總面積約四分之一。在11 Skies項目逾800間門店當中，現時只有兩間食肆營業，其餘大多數零售店面均被白色圍板遮蓋，扶手電梯靜止不動，也沒有任何未來租戶的標誌。

 

　　香港機場管理局回應指，擴建後的機場二號客運大樓，將於今年9月起啟用巴士及旅遊巴停車場，明年3至4月期間將有超過10間主要營運短程及區域航線的航空公司將在此提供報到服務。另外，新世界發言人表示，11 Skies計劃於明年下半年分階段開放。

 

撰文：經濟通採訪組

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