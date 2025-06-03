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港股 | 午市前瞻 | 定存薄利投資者變陣 高息股邊隻最宜揸？

03/06/2025

 

　　美股初段下跌，但憧憬美國總統特朗普和中國國家主席習近平或於本周舉行會談，美股6月首個交易日大力回升。恒生指數高開123點或0.5%，盤中內銀股強勢抽高，車股止跌反彈，恒指一度升超300點，半日升幅仍有262點或1.1%，收報23420。港股通恢復流入，主板成交回升至超過1156億元。恒生中國企業指數報8466，升107點或1.3%。恒生科技指數報5164，升30點或0.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 定存薄利投資者變陣 高息股邊隻最宜揸？

 

聶振邦：市場憧憬中美元首再通話

 

　　恒指今早高開123點，其後升幅擴大，盤中曾高見23477.31點。博威環球證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，中美貿易關係緊張拖累恒生指數周一(2日)下跌131點。不過市場憧憬美國總統特朗普或於本周與中國國家主席習近平通電話，加上A股在端午節假期後復市，預期在北水加持下，港股整體市況將會轉好，惟上升空間有限，估計恒指阻力位處於23800水平；至於支持位定於23000水平。

 

　　聶振邦提及，隨著中美於今年5月就暫緩關稅90日發表聯合聲明，投資市場氣氛大致保持正面，因而認為港股最差的時間已經過去。考慮到內地正值「618」購物節，有望推動大型中資科技股後續的股價表現，加上內地發改委早前表示，將於今年6月底前落地「穩就業、穩經濟」政策。即使在中美貿易負面消息拖累下，港股的下行空間亦未必會很大。

 

買高息股留意「賺息蝕價」風險

 

港股 | 午市前瞻 | 定存薄利投資者變陣 高息股邊隻最宜揸？

 

　　本港銀行同業拆息(Hibor)周二(3日)普遍回升，據香港銀行公會數據顯示，除隔夜Hibor外，其他期限拆息全線向上，其中1個月拆息升至0.87423厘，不過仍處於較低水平，連帶本港各銀行的港元短期定存息率保持低迷，推動部分投資者轉投高息股的懷抱。聶振邦建議，投資者可留意內銀股及中資電訊股，不過同一時間亦須小心「賺息蝕價」的風險。

 

　　聶振邦認為，在中美貿易摩擦下，內銀股所受到的影響相對較細，因此建議投資者可著眼於大型內銀股，例如建行(00939)、工行(01398)、中行(03988)等。另外，投資者亦可留意中移動(00941)、中國電信(00728)，主要考慮到中資電訊股現時並沒有太多業務位處美國，在貿易戰陰霾下相對較為穩健。

 

　　聶振邦補充，若中美貿易摩擦日後繼續存在不確定性，中國將有需要繼續刺激內需，不排除下半年會再推出降準、減息等措施，故料內銀股往後將會被看高一線，預期建行的表現將會最為強勢，目標價上望7.5元。

 

港股 | 午市前瞻 | 定存薄利投資者變陣 高息股邊隻最宜揸？

建設銀行股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 定存薄利投資者變陣 高息股邊隻最宜揸？

工商銀行股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 定存薄利投資者變陣 高息股邊隻最宜揸？

中移動股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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