投資基金公會：強積金受託人暫毋須因美國遭穆迪降級而減持美債

美國早前被評級機構穆迪下調主權評級，市場憂慮強積金恐被逼沽美債，香港投資基金公會退休金委員會聯席主席曹偉邦表示，目前所有受託人不需要因為穆迪降級而作出任何舉動，認為「唔需要太擔心」，並指業界不同持份者均有就相關情況作出研究，相信未來一段時間業界將會推出相應的應急計劃(contingency plan)。

基金公會退休金委員會副主席郝振毅(Phillip Saran)指出，積金易平台及全自由行將賦予強積金成員完全自主管理退休儲蓄，長遠將促進市場競爭並推動費用下降。基金公會將繼續與監管機構及業界持份者合作，希望透過電子化及產品創新，完善強積金成員的退休旅程。

香港投資基金公會：所有強積金基金類別在過去12個月錄得正回報

根據香港投資基金公會數據，儘管近期關稅問題引發市場波動，截至2025年4月，全部25個強積金類別基金在過去12個月均錄得正回報。其中，香港股票（指數追蹤）基金以平均28.92%的漲幅排名第一，中國股票基金緊隨其後，平均上升26.06%。自2025 年初DeepSeek在人工智能技術取得突破以來，投資者對香港及中國內地市場的信心顯著提升。

至於強積金基金類別的3年及10年長期表現，美國股票基金均位居前列，平均累計回報分別為30.88%及150.26%。

積金局數據顯示，自2000年12月強積金制度實施以來，截至2025年3月，股票基金、混合資產基金及債券基金的平均年化淨回報率分別達4.5%、4%及1.8%，同期年化通脹率為1.8%。

基金公會退休金委員會聯席主席曹偉邦表示，該會對今年的股票市場持審慎態度。地緣政治緊張局勢預計將持續並令市場波動，或促使資金流向黃金及短期美國國債等避險資產。投資者應維持一個均衡及多元化的投資組合，以便在把握潛在增長的同時亦有效管理風險。

根據HKIFA數據，截至2025年4月的過去3年期間，DIS核心累積基金平均累計回報達18.83%；人生階段基金﹝>80% -100% 股票﹞同期錄得平均13.22%累計漲幅。

撰文：經濟通採訪組

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