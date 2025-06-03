光大證券國際料下半年港股目標25000點，聚焦4板塊

光大證券國際預期2025年下半年指數恒指最高目標25000點，接近年初至今的高位24874點。另科指目標6200點；上證指數3650點，由於下半年各國貿易談判持續、環球經濟波動加劇，亦料主要央行將維持寬鬆貨幣政策以穩定經濟。

光大證券國際證券策略師伍禮賢在記者會上指出，恒指低位則預期為19200點，上落波幅6000點，與歷史波幅水平相近，亦基於全球投資情緒處於觀望，加上港股估值合理，未見偏離此區間誘因。

市場對美元資產審慎，拆息回落屬正面因素

伍禮賢提到，現時處於美元下跌同時，美債息卻抽升的不尋常現象，反映市場對美元資產審慎，加上內地監管取態轉向，可見外資回流香港，且市場對中港市場看法改善，因此本港拆息回落對市場而言時屬於正面因素。他亦預期，本港IPO在內地鼓勵A+H股上市等國策帶動下繼續回暖。

於去年下半年至今，外資流入與港股急升時期相配，伍禮賢指，主要為東南亞資金流入，但不見長線資金流入。他指出，若中美關係進展及中國經濟好轉，再利好歐美長線資金流入的話，港股於中長期潛在更大升幅。

伍禮賢稱，下半年投資策略聚焦估值吸引、另類主題及綜合債券三大投資主題，港股四大焦點板塊分別為內需消費、創新科技、新能源車、傳統火電。選股分別為康師傅(00322)、同程旅行(00780)、騰訊(00700)、嗶哩嗶哩(09626)、比亞迪(01211)、零跑汽車(09863)、華電國際(00902)及華潤電力(00836)。

金價上望每盎司3650美元

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻則建議在美匯指數橫行偏弱下，逢低吸納日圓及黃金。金價上望每盎司3650美元；美元兌日圓上望156。

撰文：經濟通採訪組

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