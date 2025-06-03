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貿易地緣緊張局勢加劇，金價創三周高獲大行唱好，金礦股可趁回調吸納？

03/06/2025

　　貿易戰及地緣局勢再度緊張，加上美元走弱，資金流入金市避險，推動國際金價昨日（2日）升至三周高位。多間大行近日齊唱好金價，其中高盛料其明年中升至每盎司4000美元，摩通指金價2029年可能達6000美元，有機構更預測5年後或見8900美元。金礦股今日（3日）早段普遍隨金價造好，其後部分於高位見回吐。去年金價漲幅高達27%，今年至今又漲逾23%，若繼續看好，或可趁金礦股回調部署吸納。

 

地緣貿易緊張局勢加劇，金價獲大行唱好創三周高，金礦股可趁回調吸納？

（Shutterstock）

 

關稅戰風險回升疊加俄烏衝突升溫　現貨金收市升2.8%


　　美國總統特朗普上周五(5日30日)宣布，將鋼、鋁進口關稅由25%上調至50%，以保護當地鋼鐵工人利益，歐盟警告可能加快推進對美國的關稅報復。特朗普又指責中國違反上月在日內瓦達成的互降關稅協議，中國商務部反擊指，中方堅決拒絕無理指責，並指美國在日內瓦經貿會談後，陸續新增出台多項對華歧視性限制措施。另美國計劃擴大對中國科技行業的限制，並計劃將受制裁企業的子公司亦納入其中。關稅戰風險回升，再加上烏克蘭無人機周日(6月1日)襲擊多個俄羅斯軍用機場，炸毀俄軍逾40架軍機，市場避險情緒推動金價上升。


　　美元走弱，亦令資金流入金市，美匯指數昨日盤中一度低見98.61，年初至今，美匯指數累計跌幅逾9%，反映市場對美元資產信心持續下滑。紐約期金昨收市報每盎司3397.2美元，升近2.5%。現貨金報3382.39美元，升逾2.8%，創三周新高。

 

高盛：黃金較比特幣更具對沖作用　料金價明年中見4000美元


　　高盛近日發表報告，預測到明年中期金價將達到4000美元，認為相較比特幣，黃金將是更安全的對沖工具，因絕大多數可用的黃金儲備已經被開採，在供應短缺以及通脹憂慮下需求增加，為金價上升提供動力。高盛全球大宗商品研究聯合主管Daan Struyven表示，在過去數年，比特幣的回報率高於黃金，但波動性亦較大，對下跌也更敏感。當市場風胃納積極時，比特幣及股票往往表現較好。因此，在對沖股市下跌方面，黃金作為避險資產較比特幣更有效。

 

　　高盛又指，若貿易摩擦升級至全面對抗，預計2025年末金價或突破4200美元。民生證券則表示，美國總統特朗普近期重提對歐盟徵收50%關稅的可能性加劇對貿易不確定性的擔憂，對黃金走勢形成支撐。中長期看，央行購買黃金加上美元信用弱化為主線，全球貿易擔憂情緒仍存，疊加地緣衝突升級，看好金價中樞上移。

 

投顧公司：通脹等因素增避險資產需求　5年後金價或見8900美元


　　另投顧公司Incrementum最新發布的《2025年黃金信託報告》指，由於通貨膨脹、央行政策和全球緊張局勢等因素增加投資者對避險資產的需求，根據未來5年的通膨水準，預測黃金價格將會來到「4800至8900美元區間」。而金價飆漲並非短期牛市，而是長期的整體趨勢。不過，金價今年1至4月大幅上漲25%，受貿易緊張局勢和市場情緒轉變等因素影響，近幾個月可能會迎來波動和調整，金價將會短暫回落。


　　摩根大通也預測黃金價格可能在2029年達到每盎司6000美元，理由在於，在全球關稅風險和地緣政治不確定性日益升高的市場氛圍下，黃金作為一種傳統的避險資產，其吸引力正在迅速攀升。

 

紫金擬分拆子公司赴港上市　中郵證券：有望重塑黃金業務估值

 

　　另外，紫金礦業(02899)近日公布分拆所屬子公司紫金黃金國際至香港聯交所上市的預案，在超額配售權行使前，發行股份數量不超過發行後紫金黃金國際總股本的15%。集團指，紫金黃金國際擬分拆上市資產由8座位於南美、中亞、非洲和大洋洲的大型黃金礦山組成，持股24.5%至100%，截至去年底，資源量1799.8噸，儲量697噸，產量46.22噸。紫金黃金國際去年純利約44.58億元人民幣，按年升92.6%。收入約212.6億元人民幣，升約33.3%。

 

　　中郵證券發表研報指，紫金礦業發布拆分黃金子公司赴港上市預案。公司整合優質黃金礦山資源，全球化布局更進一步。紫金黃金國際將延續公司在礦山併購和礦山運營領域的領先經驗，實現境外黃金礦山資源的持續增儲與高效發展，進一步推動高質量全球化的戰略布局。紫金若成功分拆黃金子公司於港交所上市，有望重塑黃金業務估值，維持「買入」評級。

 

黃瑋傑：金價料再挑戰3500美元　招金19.8元靈寶黃金10.9元可吸


　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，金價之前見過3500美元，隨後回調，因當時貿易談判出現一些利好消息，對黃金反而不利。不過，金價經過一段時間唞氣，加上俄烏局勢最近又變得緊張，基本面又再利好金價。他預計，金價借著地緣政治利好因素，再挑戰3500美元可能性高。


　　金礦股方面，黃瑋傑指，招金礦業(01818)和靈寶黃金(03330)股價都處於近期高位，其中招金或未能上破21元，上周有幾日都低於10天線，可待其略低於10天線約19.8元才買入，不到價就宜忍手，19.8元亦吻合其近期低位一直向上移的趨勢，可以18.9元止蝕；靈寶黃金走勢亦相似，都是沿著10天線上升，可待回至近10天線約10.9元才買入。至於紫金礦業，雖然業務重組通常為了令業務架構更清晰，公司可以分工合作，保留主要集團，可專注於本業，但本業是否賺錢非分拆可決定，要看影響本業盈利的基本因素。雖說金價可再試3500美元，但很可能如上次，試完雙頂不破回落，而紫金近期雙頂為19元，也可能衝不破回落。

 

　　部分金礦股今日造好，紫金礦業升2.25%收報18.16元，招金礦業升2.23%報20.65元，中國黃金國際(02099)升2.46%報64.5元，惟靈寶黃金倒跌0.52%報11.38元，赤峰黃金(06693)跌0.51%報29.2元，山東黃金(01787)跌0.79%報25元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升0.08%報2427元，價值黃金ETF(03081)升0.33%報79.76元。

 

地緣貿易緊張局勢加劇，金價獲大行唱好創三周高，金礦股可趁回調吸納？

 

地緣貿易緊張局勢加劇，金價獲大行唱好創三周高，金礦股可趁回調吸納？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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