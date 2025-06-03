日清安藤清隆：今年未有加價計劃，將增加中港兩地投資

日清食品(01475)董事長兼首席執行官安藤清隆表示，由於受到中美貿易戰影響，集團香港貨運到美國的產品出口量下跌，但認為對業務不會有巨大影響。另外，由於棕櫚油、油費等產品成本有所下跌，因此集團總體成本下降，今年成本水平或與去年持平，甚至更低。

日清食品董事長兼首席執行官安藤清隆（柳英傑攝)）

安藤清隆表示，集團今年未有任何加價計劃，他指作為製造商和商人當然想漲價，但認為今年不是漲價的好時機。

未來積極於中港兩地尋找投資機會

對於併購方面，安藤清隆指，中國和香港經濟都在增長，集團將審視機會作新投資。他認為華人文化圈、經濟圈在未來有巨大的增長潛力，現時為「投資的好時機」，集團在兩地都會尋找投資機會，甚至於中國的投資會多於香港。

他又指，雖然集團的利潤有所下降，但現金流保持健康，所以想增加投資，因此認為今年股息將與去年相約。

今年利潤目標為達到2023年水平

日清食品指今年未有加價計劃，將於中港兩地尋找投資機會（柳英傑攝)）

安藤清隆指出，內地及香港市場去年即食麵業務錄增長，惟非麵類業務放緩，反映了香港消費者開始轉向更休閒、更實惠的食品。

他表示，集團今年第一季EBITDA為2.01億元，按年增長9.2%，收入則按年增長11%，惟利潤因為減值損失而有所下降，但公司對今年及明年皆持樂觀看法，今年利潤目標為達到2023年水平。

安藤清隆指出，集團最近進行研究，發現香港每個月一次或兩次去內地進行跨境的消費人士，由大約不到50%，現在增加到60%，代表著集團消費品（如食品）在港銷售的機會減少了，但即食麵銷售額卻在增長，主要因為香港人北上只為節省金錢享受生活，而即食麵正正是比較便宜的食品，所以其銷售在現今環境不跌反升，但集團在港大多數食品、加工食品或餐飲業務都在放緩。

未來將繼續在中國開發新市場

中國市場方面，安藤清隆指出，華南地區在2023年前銷售一直放緩，惟於2024年底觸底，開始錄增長；至於中國另一大市場，內陸地區則錄穩定增長，未來集團亦將繼續在中國開發新市場。

下半年引入韓國及澳洲新商品到香港市場

海外市場方面，他指出，由於集團看到澳洲和韓國在冷凍食品和糖果業務上的協同效應，可以增加即食麵的銷售，所以分別於去年收購韓國的一家糖果公司及澳洲一家點心公司。另外，集團亦計劃今年將韓國脆米條糖果及澳洲冷凍點心進口到香港，目前正進行相關進口手續，目標下半年推出市場。

撰文：經濟通採訪組

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