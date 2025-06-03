  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

日清安藤清隆：今年未有加價計劃，將增加中港兩地投資

03/06/2025

　　日清食品(01475)董事長兼首席執行官安藤清隆表示，由於受到中美貿易戰影響，集團香港貨運到美國的產品出口量下跌，但認為對業務不會有巨大影響。另外，由於棕櫚油、油費等產品成本有所下跌，因此集團總體成本下降，今年成本水平或與去年持平，甚至更低。

 

日清安藤清隆：今年未有加價計劃，將增加中港兩地投資

日清食品董事長兼首席執行官安藤清隆（柳英傑攝)）

 

　　安藤清隆表示，集團今年未有任何加價計劃，他指作為製造商和商人當然想漲價，但認為今年不是漲價的好時機。

 

未來積極於中港兩地尋找投資機會

 

　　對於併購方面，安藤清隆指，中國和香港經濟都在增長，集團將審視機會作新投資。他認為華人文化圈、經濟圈在未來有巨大的增長潛力，現時為「投資的好時機」，集團在兩地都會尋找投資機會，甚至於中國的投資會多於香港。

 

　　他又指，雖然集團的利潤有所下降，但現金流保持健康，所以想增加投資，因此認為今年股息將與去年相約。

 

今年利潤目標為達到2023年水平

 

日清安藤清隆：今年未有加價計劃，將增加中港兩地投資

日清食品指今年未有加價計劃，將於中港兩地尋找投資機會（柳英傑攝)）

 

　　安藤清隆指出，內地及香港市場去年即食麵業務錄增長，惟非麵類業務放緩，反映了香港消費者開始轉向更休閒、更實惠的食品。

 

　　他表示，集團今年第一季EBITDA為2.01億元，按年增長9.2%，收入則按年增長11%，惟利潤因為減值損失而有所下降，但公司對今年及明年皆持樂觀看法，今年利潤目標為達到2023年水平。

 

　　安藤清隆指出，集團最近進行研究，發現香港每個月一次或兩次去內地進行跨境的消費人士，由大約不到50%，現在增加到60%，代表著集團消費品（如食品）在港銷售的機會減少了，但即食麵銷售額卻在增長，主要因為香港人北上只為節省金錢享受生活，而即食麵正正是比較便宜的食品，所以其銷售在現今環境不跌反升，但集團在港大多數食品、加工食品或餐飲業務都在放緩。

 

未來將繼續在中國開發新市場

 

　　中國市場方面，安藤清隆指出，華南地區在2023年前銷售一直放緩，惟於2024年底觸底，開始錄增長；至於中國另一大市場，內陸地區則錄穩定增長，未來集團亦將繼續在中國開發新市場。

 

下半年引入韓國及澳洲新商品到香港市場

 

　　海外市場方面，他指出，由於集團看到澳洲和韓國在冷凍食品和糖果業務上的協同效應，可以增加即食麵的銷售，所以分別於去年收購韓國的一家糖果公司及澳洲一家點心公司。另外，集團亦計劃今年將韓國脆米條糖果及澳洲冷凍點心進口到香港，目前正進行相關進口手續，目標下半年推出市場。

 

撰文：經濟通採訪組

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02373

美麗田園醫療健康

18.100

異動股

00585

意力國際

0.520

異動股

02598

連連數字

10.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02373 美麗田園醫療健康
  • 18.100
  • 00585 意力國際
  • 0.520
  • 02598 連連數字
  • 10.000
  • 08356 進業控股
  • 0.880
  • 00261 ＧＢＡ集團
  • 0.280
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 197.300
  • 目標︰$207.00
  • 02209 喆麗控股
  • 5.000
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 01336 新華保險
  • 33.100
  • 目標︰$40.00
  • 02380 中國電力
  • 3.220
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 113.900
  • 00001 長和
  • 45.800
  • 00700 騰訊控股
  • 505.000
  • 00005 滙豐控股
  • 92.150
報章貼士
  • 02250 小黃鴨德盈
  • 0.980
  • 目標︰$1.20
  • 02367 巨子生物
  • 65.050
  • 目標︰$75.00
  • 01999 敏華控股
  • 4.160
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/06/2025 16:45  《盤後部署》北水回歸車股即止跌，短線技術反彈或是逃生口

03/06/2025 18:14  平保(02318)據報擬發行零息可轉債，籌118億元

03/06/2025 16:31  雷軍預計小米汽車業務今年三、四季度實現盈利

03/06/2025 18:28  騰訊減持晶泰(02228)逾2842萬股，持股降至5.93%

03/06/2025 15:10  光大證券國際料下半年港股目標25000點，聚焦4板塊

03/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒０５億元，買美團沽盈富基金

03/06/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】麥格理首予恒瑞醫藥跑贏大市，大摩維持新世界目標

03/06/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８４３９，兩個月拆息較上日微升至１厘

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | PAObank推港元定存優惠，一個月定存16厘息新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

日清安藤清隆：今年未有加價計劃，將增加中港兩地投資新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 財新PMI陷收縮，習普或通電話，汽車業抵制價格戰新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

一連5日維園市集 北京同仁堂指定產品買一送一！提供中醫義診、現場示範安宮牛黃丸搓丸技藝
人氣文章

著數速遞

6 月搭九巴過海線每日最多回贈 $10車資，小童／長者／樂悠咭亦有優惠，常見問題及著數詳情
人氣文章

Foodie What’s On

IKEA榴槤牛奶新地配D168紅肉榴槤肉5份只售 $49，比上年平4成！美心超迫真特濃D24榴槤蛋糕88折優惠
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

跟韓韶禧學「無瑕陶瓷妝」！白裏透紅的秘密彩妝清單：氣墊粉底、胭脂棒到五色眼影盤，全來自Dior！
人氣文章

Art & Living

《笨蕉大劇院》、港芭《吉賽爾》、傳奇小號男神Chris Botti來港！3大不能錯過的5月藝文活動
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

體味研究大公開！嗅覺影響性趣？男女汗臭大不同！夏日「酸臭味」是怎樣煉成的？多吃2大類食物減體臭
健康好人生 Health Channel
人氣文章
男子過量食粽險昏迷！6款粽子熱量大公開，最高達1400卡教你避免過度攝取肥胖風險 新文章
人氣文章
濕疹│ 誘發濕疹的4大成因：花草樹木與味精可能致敏，醫生教你兩招紓緩痕癢新文章
人氣文章
時光小食亭：童年回憶重現！今期素食譜：泰式酸甜雞髀菇新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2025 19:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道03/06/2025
高息定存 | PAObank推港元定存優惠，一個月定存16厘息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

黃瑋傑：觀望中美元首通話消息，料恒指短線於23100至236...

03/06/2025 10:31

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，...

01/06/2025 10:55

貨幣攻略

狂人亂揮「大棒」，美還剩多少「蜜糖」？

30/05/2025 08:09

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處