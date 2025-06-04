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開市Go | 馬斯克疑與特朗普分裂，電動車下鄉，平保發百億CB

04/06/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報升，美國4月職位空缺數意外升至740萬，推動大市靠穩，投資者關注國際貿易局勢最新發展。經濟合作與發展組織(OECD)大幅下調美國經濟增長預期，並預測通脹攀升。道指收市升214.16點，或0.51%，報42519.64點；標普500指數升34.43點，或0.58%，報5970.37點；納指升156.34點，或0.81%，報19398.96點。中國金龍指數上升40點。日經期貨截至上午8時01分下跌12.5點。

 

2、美國商務部公布，4月美國工廠訂單按月下跌3.7%，跌幅明顯大於市場預期的3.1%。若扣除運輸設備，工廠訂單則按月下跌0.5%。另外，美國勞工部發布截至今年4月底，美國職位空缺數意外上升至739.1萬個，較上月增加19.1萬個，遠高於市場預期的710萬個，顯示美國勞動市場需求仍具韌性。

 

3、美國總統特朗普敦促參議院通過他支持的《大而美法案》，不過特斯拉行政總裁馬斯克則猛烈抨擊這項稅收及開支法案是「令人作嘔的惡行」。

 

4、美國財政部長貝森特表示，中國仍可選擇是否成為全球值得信賴的貿易夥伴，強調中國需要轉型為以消費主導的經濟體系，改善環球經濟不平衡的現象。另外，中國外長王毅周二(3日)會見美國新任駐華大使龐德偉，並指美方應該相向而行，切實落實兩國元首今年1月通話達成的重要共識。

 

5、南韓中央選舉委員會正式公布第21屆總統選舉結果，確認共同民主黨候選人李在明以接近49%的得票率，當選新一任南韓總統。李在明較早前於國會前發表勝選感言，承諾將竭力終結當前政治混亂、提振南韓經濟及尋求與北韓對話。

 

6、《路透》引述消息人士透露，美國在與越南進行關稅談判期間，要求減少對中國工業品進口依賴，並希望越南減少使用來自中國的原材料及零部件。

 

7、內地工信部等五部委聯合啟動2025年新能源汽車下鄉活動，並發布下鄉車型目錄，共納入124款車型。

 

8、美國早前被穆迪下調主權評級，由原先的「AAA」降級至「AA1」，現時僅有一間積金局認可的評級機構仍給予美國「AAA」信貸評級。香港投資基金公會表示，MPF暫時毋須減持美債，正在研究應變方案。

 

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