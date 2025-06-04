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發債抽水｜平保擬發CB，業務上有需要補充資本？

04/06/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=eoVra3QFinY

 

 

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