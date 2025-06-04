發債抽水｜平保擬發CB，業務上有需要補充資本？
04/06/2025
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2025 19:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/06/2025 16:40
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神州經脈 | 習近平中南海見白俄總統，中國擬訂購300架空巴
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