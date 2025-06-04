《魚缸博客》港匯就快見弱方，奇就奇在有港銀同金管局拆錢！

博客今日見到有則新聞：據金管局資料顯示，本地銀行昨天向貼現窗借取30.12億元，為本月首次，亦為2月18日以來最多。





第一件事，本地港匯熱錢流入，搞到周街水浸，HIBOR隔夜都落0.0X%利率，同行咁低息都唔借，走去拆金管局貼現窗四厘幾息咁奇怪？

第二件事，港匯而家都7.84了，應該好快觸及弱方，金管局就嚟要做嘢，又要抽返港紙走沽返美元。

呢件兩件事本身好矛盾，明明港匯一街都係，同行拆息又低，但又有港銀走去借金管局，博客思考到唯一解釋就係同行啲水係「多」，但唔借得出去，所以有港銀唯有搵金管局幫手；但另一邊港匯太多令匯價走弱，金管局又要抽走港紙，但明明有人港紙都唔夠用，咁點解又要抽走呢又？

呢兩件事搞到博客個腦KICK住晒，你話好似幾個月前流動性緊張，同金管局借我都理解，點解而家流動性咁寬裕都走去借貼現窗？

陰謀論啲去睇，呢千幾億流動性可能隨時要來、隨時要走，大客一要話走就走嗰種，所以港銀唔敢亂借俾同行，萬一大戶要錢你又俾唔到，難到又同金管局借高息貼現窗還俾個客？咁咪變成蝕本生意？

當然呢個係博客自己思考，未必係真實情況，有策略師話：「金管局近日增加對銀行的隔夜貸款可能是出於營運原因，對市場影響不大。」博客諗大個頭都無答案，唯有留返俾專業人士解答下囉。

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