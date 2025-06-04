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港股 | 午市前瞻 | Meta在美簽核電協議 中廣核礦業過分興奮

04/06/2025

 

　　恒生指數昨日（3日）大漲354點，並一次過收復多條主要平均線，今早開市稍微低開回穩，盤中車股受下鄉政策利好刺激，加上醫藥股又獲炒作，加上重磅股美團(03690)抽高，恒指半日倒升168點或0.7%，報23680，創逾一禮拜新高，主板成交超過1190億元。恒生中國企業指數報8594，升74點或0.9%。恒生科技指數報5241，升52點或1%。

 

港股 | 午市前瞻 | Meta在美簽核電協議 中廣核礦業過分興奮

（Shutterstock圖片）

 

港股市底好逢低有支持

 

　　恒指今早輕微低開，但開市後即掉頭向上，艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，港股近期整體走勢不俗，即使有下調亦很快能收復。以周一為例，當天受到特朗普指中國違反日內瓦貿易協議影響，恒指一度急跌逾600點，並跌穿50天移動平均線，但當天尾段跌幅大為收窄，昨日更一舉收復10天線及20天線，顯示港股市底不弱。陳政深認為，現時恒指與道指類似，整體走勢仍然向好。

 

　　昨天內地工信部等五部開展2025年新能源汽車下鄉活動，陳政深指，新能源車下鄉主要是用盡下沉市場的購買力，影響力料有限。由於內地人口結構出現變化，近年結婚及生育率下降，對未來購買力構成影響。因此，中央不時推出一些中短期刺激措施，儘管措施實效未必很大，但有助提升市場信心。他預料恒指6月整體走勢不太差，只要外圍沒有重大利淡因素出現，恒指有機會挑戰今年高位24874，甚至上望25000點。

 

港核電板塊與美核電廠關聯性低

 

港股 | 午市前瞻 | Meta在美簽核電協議 中廣核礦業過分興奮

 

　　Meta為應對AI應用激增帶動的電力需求，與能源巨頭Constellation Energy簽署一份為期20年的核電供電協議，消息帶動其他能源股上升。港股核礦股今日有炒作，中廣核礦業(01164)股價急升，今早最多升31%見7個月高。

 

　　摩根士丹利最新研究報告指出，美國政府計劃在2050年前將核電容量提升至400千兆瓦，反映特朗普政府大力支持核能發展，預料2025年鈾價將持續向好。報告表示，雖然美國核電行業擴張短期內對鈾需求影響有限，但預計可刺激投資者對鈾相關ETF基金的投資意慾。而早前高盛發出預警，指全球鈾礦供應面臨重大挑戰，預計到2040年將出現1.3億磅的供應缺口。

 

　　陳政深表示，港股核相關股與美股同步性弱。雖然美國有意進一步提高核電在能源中佔比，但具體對鈾礦需求增加數量仍然難以預測。即使美國對鈾礦需求上升，但由於鈾屬於敏感資源，預料增長部分主要靠提升本土供應或傳統供應地，對內地鈾礦供需影響不大。唯一影響就是國際鈾價上升對鈾礦股有利。但陳政深認為，中廣核礦業股價急升，估值已經變得不便宜。雖然不排除股價有機會上試去年10月高位2.4元。但畢竟該股累積升幅大，部分投資者或獲利離場，要進一步重見去年6月的歷史高位3.09元機會較微。

 

港股 | 午市前瞻 | Meta在美簽核電協議 中廣核礦業過分興奮

中廣核礦業股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | Meta在美簽核電協議 中廣核礦業過分興奮

中廣核電力股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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