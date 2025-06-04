煤氣：暫未有加價計劃，料本港今年售氣量按年跌不足1%

煤氣(00003)執行董事暨常務董事黃維義在股東會後記者會指出，預期上半年本港住宅及工商售氣量分別呈上升及下跌趨勢。工商方面，受北上消費影響，餐飲售氣量下跌，但酒店卻因出租率上升而售氣量錄得升幅。煤氣稱，今年截至6月2日，整體用氣量按年微跌0.2%，當中住宅上升2.2%；工商業下跌3%。

左起：煤氣首席財務總裁楊磊明、常務董事黃維義、首席投資總裁陳英龍（許英略攝）

暫未有加價計劃，密切留意關稅影響

至於全年，黃維義稱仍有很多不確定因素，現預期本港售氣量有機會按年下跌不足1%，由於天氣因素及北上消費影響較大。他補充指，會思考如何在港增加售氣量，例如看好煤氣抽濕業務。

去年8月，煤氣調升收費及保養月費，並宣布凍結收費兩年。他稱，暫時未有加價計劃，但今年仍會密切留意關稅等如何影響公司成本，以檢討價格。

預期全年派息維持35港仙

黃維義重申，基於暫時需要審慎理財，預期煤氣全年派息會維持每股35港仙，而增加派息與否將取決於利潤情況。

留意新能源業務分拆上市

今年較早前有傳煤氣打算分拆旗下生產可持續航空燃料業務（SAF）的怡斯萊（EcoCeres）到歐洲上市，黃維義稱，會留意新能源業務潛在上市計劃，前提是要視乎市場反應，公司亦會準備好會估值評估等工作。另他稱，暫未就新能源業務上市計劃與港交所(00388)商討。

煤氣執行董事暨首席投資總裁陳英龍指出，SAF價格已於近期回升，加上使用比例要求因素，他對下半年SAF業務看法審慎樂觀。

撰文：經濟通採訪組

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