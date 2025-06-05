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美股 | 小非農創兩年新低，特朗普再籲減息，道指結束四連升

05/06/2025

美股 | 小非農創兩年新低，特朗普再籲減息，道指結束四連升

 

　　美股三大指數周三（4日）收市各有升跌，道指微跌結束四連升，標普500指數基本持平。有小非農數據之稱的美國5月ADP新增職位數字，創兩年多新低，令美股升幅受限。數據公布後，美國總統特朗普再次呼籲聯儲局立即減息。

 

　　道指開市初段最多升125點，高見42645點，其後反覆回落；標指曾升0.34%，納指最多漲0.49%。道指收市跌91.90點，或0.22%，報42427.74點；標普500指數升0.44點，或0.01%，報5970.81點；納指升61.53點，或0.32%，報19460.49點

 

　　特朗普在其社交平台Truth Social發文，針對最新ADP職位報告數據，公開呼籲聯儲局主席鮑威爾立即減息。同日，美國聯邦住房金融局(FHFA)局長Bill Pulte也在社交媒體發聲，直言鮑威爾必須降低利率，進一步加大對聯儲局的政策壓力。

 

　　英偉達(US.NVDA)續受追捧，收市升0.5%，市值再度超越微軟(US.MSFT)，重奪全球市值最高上市公司。特斯拉(US.TSLA)開市一度挫約5%，收市跌幅稍為收窄，仍下跌3.6%。美國折扣零售商Dollar Tree(US.DLTR)預警第二季盈利或大跌五成，股價下跌8.4%。

 

美匯指數持續走弱

 

　　美匯指數持續走弱，日內下跌0.39%，報98.862。美元兌日圓匯率持續走弱，報142.86，較上一個交易日跌0.77%。歐元兌美元匯率持續走強，日內升0.36%，報1.1413。

 

　　現貨黃金日內波動區間在3345至3384美元之間，較前一日上漲約0.55%。紐約期金維持強勢，日內升0.57%，報每盎司3396.92美元，逼近4月創下的3500美元高位。

 

　　OPEC+決定增產，導致全球原油供需平衡趨於寬鬆，市場氣氛轉趨謹慎。紐約期油跌1.08%，報每桶62.72美元；布蘭特期油跌1.24%，報每桶64.81美元。

 

撰文：經濟通國金組

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