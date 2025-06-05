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開市Go | 特朗普籲即減息，多方冀中國復供稀土，澳門料賭收跌

05/06/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市各有升跌，道指微跌結束四連升，標普500指數基本持平。美國5月ADP新增職位數字創兩年多新低，令美股升幅受限。數據公布後，美國總統特朗普再次呼籲聯儲局立即減息。道指收市跌91.90點，或0.22%，報42427.74點；標普500指數升0.44點，或0.01%，報5970.81點；納指升61.53點，或0.32%，報19460.49點。中國金龍指數上升145點。日經期貨截至上午8時09分上升75點。

 

2、美國人力資源服務公司ADP公布最新報告指，5月美國私人市場僅新增3.7萬個職位，創下超過2年來最慢增速，明顯低於市場普遍預期的11萬個。與此同時，4月新增職位數也被下修至6萬個。另外，美國供應管理協會公布5月非製造業指數(PMI)意外下滑至49.9，低於4月的51.6，創下自2024年6月以來新低，並遠遜市場預期的52.0。這是近一年來美國服務業首次跌入收縮區間，顯示經濟動能明顯放緩。

 

3、美國總統特朗普在其社交平台Truth Social發文，針對最新ADP就業報告數據，公開呼籲聯儲局主席鮑威爾立即減息。他亦批評鮑威爾行動遲緩，強調「現在必須減息」，並指出歐洲央行已經進行了九次減息，強調聯儲局不應再拖延。

 

4、美國與歐盟於法國巴黎舉行新一輪貿易談判。歐盟貿易專員謝夫喬維奇表示，與美國貿易代表格里爾的會談取得進展，雙方正朝著正確方向快速推進相關議題。謝夫喬維奇亦透露，他已與中國商務部長王文濤會面，重點討論歐盟對中國電動車徵收關稅，以及中國對歐洲白蘭地啟動反傾銷調查等問題。雙方亦就中國稀土出口管理等議題交換意見。

 

5、《路透》報道，多間汽車製造商警告，中國實施的稀土限制或導致汽車停產，印度、日本及歐洲外交官及汽車製造商，正緊急尋求與中方官員會面，希望加快審批稀土。

 

6、南韓選舉委員會表示，南韓共同民主黨候選人李在明於周二(3日)的總統大選中，以逾1,700萬票當選，得票率約49.4%。李在明周三(4日)上午在國會宣誓就職，強調將恢復南韓民主，並會加強與美國及日本的合作，並推動與北韓對話。

 

7、香港政府宣布成功定價約270億港元等值的綠色債券及基礎建設債券，包括首次發行30年期港元債券，是至今發行最長年期的港元債券。

 

8、本港拆息由高位回落，多間本港銀行調整按揭優惠，其中恒生銀行(00011)將大額按揭回贈上調至0.6%；至於其他中小型銀行則提升至1%。預期下半年本港銀行將更為聚焦中高端物業按揭業務，推出靈活貸款政策吸引買家。

 

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