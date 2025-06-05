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港股 | 午市前瞻 | 中國新消費概念F4登場 專家教你點樣揀

05/06/2025

　　美國5月ADP私營部門就業職位增加3.7萬個，低於預期，增幅創下兩年最低水平。數據公布後，美國總統特朗普立即在社交媒體貼文，指聯儲局主席鮑威爾應即時減息。美團(03690)早段強勢，帶動恒指曾升超250點，惟午收前藥股車股見回吐，恒生半日升幅收窄至98點或0.4%，收報23752，主板成交逾1241億元。恒生中國企業指數報8623，升46點或0.5%。恒生科技指數報5267，升48點或0.9%。

 

港股 | 午市前瞻 | 中國新消費概念F4登場 專家教你點樣揀

 

譚朗蔚：恒指連續三個月受制23900點

 

　　恒指今日續向上，逼近前頂23917點。富昌證券聯席董事譚朗蔚向《經濟通通訊社》表示，港股雖然整體是牛市，但短線難站上24000關。他指出，參考月線圖，恒指連續三個月受制於100月移動平均線（約23915點），表明23900點是一個較大的阻力位，而且目前仍缺乏催化因素突破，短線預計恒指將在23100至23900點之間窄幅上落。

 

　　美國5月ADP新增職位數字創兩年多新低，特朗普再次呼籲聯儲局減息。譚朗蔚表示，是否降息是FOMC二十位成員的共同決定，相信特朗普難以左右。參考聯邦基金期貨，預計最近一次降息將會在今年9月。

 

關注新消費半新股三要素

 

　　近期市場轉炒新消費概念，「新消費品F4」老鋪黃金(06181)、泡泡瑪特(09992)、蜜雪(02097)、毛戈平(01318)昨日齊創新高，惟今天一同向下。

 

　　老鋪黃金今日股價升破1000元大關，高見1015元，隨後即捱沽，早盤低見908元。譚朗蔚表示，新消費品行情符合目前消費復甦的邏輯，被市場看好，超買時出現調整是正常現象。譚朗蔚補充，新消費F4都是強勢半新股，炒作這些股票的時候要關注短線快速上漲後RSI指標是否出現超買、估值是否過高，以及股東禁售期的節點。他提醒道，6月28日是老鋪黃金解禁日，需警惕屆時股價出現波動。對於沒有貨的投資者，譚朗蔚表示，即使不考慮解禁日因素，現價仍不是一個性價比高的買入價位，至少等股價回調至840元再部署。

 

　　譚朗蔚更明言，老鋪黃金作為零售品牌，市盈率卻逼近90倍，遠高於普通零售股20倍的市盈率。即使是有古法黃金的加成，也難以長期維持高市盈率，行情已脫離基本面，更多是市場炒作。

 

　　新消費品F4中譚朗蔚最看好泡泡瑪特。他認為，泡泡瑪特的IP形象很受歡迎，並且正在從國內拓展到國外，先進入歐洲再進入美國市場，海外市場潛力很大。從故事性和成長性來看，它是最豐富的。建議投資者在220元附近介入。

 

港股 | 午市前瞻 | 中國新消費概念F4登場 專家睇好邊一隻？

老鋪黃金股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 中國新消費概念F4登場 專家睇好邊一隻？

毛戈平股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 中國新消費概念F4登場 專家睇好邊一隻？

泡泡瑪特股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 中國新消費概念F4登場 專家睇好邊一隻？

蜜雪集團股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

美團深陷內捲，投資者勿跟北水炒

 

　　美團盤中曾高見147.3元，突破50天線並見1個月新高。北水周三（4日）淨流入35.16億元，減少10%。當中，北水淨買入最多的個股是美團，獲淨買入14.14億元，為連續13個交易日受北水青睞。

　

　譚朗蔚直言，投資者沒有必要跟北水炒美團，這只是短線反彈。他提醒道，美團和京東(09618)正在競爭。如果投資者考慮買科技股，更應考慮騰訊(00700)和小米(01810)。

 

 

港股 | 午市前瞻 | 中國新消費概念F4登場 專家睇好邊一隻？

美團股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2025 16:42
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