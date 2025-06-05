綠色債券 | 港府發行270億綠債及基建債，認購額逾2370億

政府公布，成功為大約270億港元等值綠色債券及基建債券的利率定價，涵蓋港元、人民幣、美元及歐元。

該批綠色債券和基建債券於昨日定價，收益率為︰15億港元的30年期基建債券為3.85%；40億元人民幣的20年期綠色債券為2.6%；40億元人民幣的30年期基建債券為2.7%；10億美元的5年期綠色債券為4.151%；10億歐元的8年期綠色債券為3.155%。

港府首次發行30年期港元債券

金管局表示，是次發行吸引了來自亞洲、歐洲、中東和美洲，超過30多個市場的環球投資者廣泛參與，錄得總認購金額約2370億元等值，認購額為發行額的約3.3倍至12.5倍。

其中，30年期港元債券為香港特區政府首次發行，也是香港特區政府至今發行最長年期的港元債券。去年首次推出的20年期和30年期人民幣債券也獲投資者踴躍認購，發行規模是去年的兩倍。

基建債券有助加快北都等建設的推進

財政司司長陳茂波表示，特區政府發行綠色債券，旨在吸引和引導市場資金支持綠色項目，推動香港的可持續發展；而發行基建債券，則有助加快北部都會區等建設的推進，讓惠及經濟民生的項目早日落成。環球機構投資者這次的認購反應熱烈，充分反映他們對香港財政穩健和長遠發展的信心。而特區政府這次首次發行30年期港元債券，則有助延長港元基準收益率曲線，進一步推動本地債券市場發展。

該批綠色債券和基建債券預計在下周二(10日)交收，並於港交所(00388)和倫敦證券交易所上市。綠色債券和基建債券獲標普全球AA+，以及惠譽AA-評級。金管局代表香港特區政府發行此批綠色債券和基建債券。

撰文：經濟通採訪組

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