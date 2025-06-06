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港股 | 午市前瞻 | 通話欠成果恒指難攻兩萬四 快手AI變現強看70元

06/06/2025

　　隔夜美股三大指數齊跌，雖然美國總統特朗普與國家主席習近平雖然順利通話，但港股樂觀情緒早已反映，通話對港股提振力度有限。恒指今早窄幅偏軟，半日高低波幅不足200點。恒生指數半日報23857，跌49點或0.2%，主板成交近1021億元。恒生中國企業指數報8652，跌32點或0.4%。恒生科技指數報5288，跌31點或0.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 通話欠成果恒指難攻兩萬四 快手AI變現強看70元

 

曾永堅：恒指企穩兩萬四需配合中美談判進展或中方經濟數據

 

　　中美元首自特朗普正式展開第二個任期後首次直接對話，通話氣氛良好，雙方互邀訪問，美國總統特朗普稱中美在貿易議題取得積極成果，惟港股今日表現相對淡靜。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，是次中美元首通話早已在市場的預期之內，而且通話缺乏實質成果，只是提到美國比較關心的稀土出口問題，但在關稅和貿易摩擦的核心爭議點上，還沒有公布實質消息，難以支撐恒指突破24000關。他補充，但無論如何至少是緩解了市場對中美關係惡化的擔憂。

 

　　曾永堅指出，現階段是政策空窗期，較小機率推出重磅政策，所以投資者的策略應是炒股不炒市，預期恒指將在十天線（約23500點）至24200點上落。他認為，恒指要企穩24000關需配合中美貿易談判取得進一步實質性進展，或者中國在主要領域的經濟數據有亮眼表現。

 

快手可靈變現能力強，全年看70元

 

　　快手(01024)早盤領漲藍籌。消息面上，快手官網信息顯示，旗下大模型「可靈AI」推出10個月後年化收入運行率(ARR)已突破1億美元。今年4月和5月的月度付費金額均超過1億元人民幣。目前可靈AI全球用戶規模突破2200萬。

 

　　曾永堅表示，快手之所以在AI應用上有較強的變現以及商業化能力，主因可靈AI緊密貼合快手主業短視頻，用戶忠誠度和付費意願高。他進一步指出，快手是港股平台股中較早部署AI業務的企業，從現有的數據來看，無論是C端還是B端用戶都取得令人振奮的快速進展，相信AI將成為其第二個增長引擎。

 

　　快手今年首季財報顯示，「可靈AI」首季收入超出公司預期，收入結構中，有70%為付費用戶，付費用戶數量和每用戶平均收入(ARPU)呈現較高增速。

 

　　曾永堅補充，快手還有另一個亮眼的地方在於海外業務和廣告業務。在首季中海外業務增長迅速，預計該業務將持續快速增長。至於廣告業務方面，管理層也預告次季將恢復雙位數增長。曾永堅表示，目前快手的預期市盈率在12倍左右，相信隨著海外業務和廣告業務的發展，市場可能會進一步調高其下半年以至全年業績預期，從而推動股價上漲。他認為，快手全年目標為70元（以15倍PE計算）。但他提醒，短線快手在60元有較大阻力。

 

港股 | 午市前瞻 | 通話欠成果恒指難攻兩萬四 快手AI變現強看70元

快手股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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