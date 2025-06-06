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Keeta | 美團無人機香港首條航線啟航，由科學園至馬鞍山公園

06/06/2025

美團無人機香港首條航線啟航，由科學園至馬鞍山公園

財政司副司長兼發展低空經濟工作組組長黃偉綸指，會維持本港無人機高速發展步伐，冀盡快修訂法例。

 

　　美團(03690)副總裁兼無人機業務部負責人毛一年在活動上致辭時表示，Keeta Drone香港首條航線今啟動，無人機由科學園至馬鞍山公園，將配送時間由地面30至40分鐘縮短至5分鐘。目前已接入服務的本港商戶包括香港麥當勞及必勝客。


　
　　毛一年指出，以首條航線為例，由起飛點附近商家至降落點的路面距離約7.8公里，而無人機飛行距離為1.8公里，跨海飛行僅需約5分鐘。毛一年亦表示，Keeta Drone會以香港科學園為起點，逐步開通至馬鞍山居民小區等M-port(自動空投櫃)航線，推動更多應用場景落地及不斷拓展服務範圍。

 

Keeta Drone成立至今完成逾52萬張訂單

 

Keeta | 美團無人機香港首條航線啟航，由科學園至馬鞍山公園

Keeta Drone香港首條常規航線正式啟航
　


　　此外，Keeta Drone已在香港成立無人機企業主體及設立研發中心。毛一年指出，Keeta Drone自2017年成立以來，已在內地北、上、廣、深等城市，以及在杜拜開通航線，累積完成訂單逾52萬張。


　
　　財政司副司長兼發展低空經濟工作組組長黃偉綸指出，會維持相關本港無人機高速發展步伐，盼望盡快修訂相關法例，完成審批電動垂直起降無人機(eVTOL)工作，並進行第二期沙盒計劃。


　
　　他表示，會繼續研究如何滿足低空經濟集資需要，政府亦續「拆牆鬆綁」，提供低空經濟相關基建配套。

 

Keeta | 美團無人機香港首條航線啟航，由科學園至馬鞍山公園

 

撰文：經濟通採訪組

 

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