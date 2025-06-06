兩度臨危受命逆轉乾坤，杜嘉祺臨別滙控回巢友邦

滙豐控股(00005)今早（6日）公告，主席杜嘉祺將於2025年9月30日辭任，已啟動下一任主席的甄選程序。此前有傳媒報道稱杜嘉祺將退休，但他最終決定回娘家重掌友邦(01299)，而今次杜嘉祺所擔任職位並非之前在友邦時的首席執行官職務，而是獨立非執行主席。

杜嘉祺出身保險業界，在金融服務行業擁有逾40年的資深經驗。他在1986年加入英國保誠(02378)，1994年參與創立保誠集團亞洲有限公司，並出任行政總裁。雖然他在2003年短暫地離開保誠，但他於2005年重返保誠並升任行政總裁，一直工作至2009年才離開保誠。

友邦七年戰績彪炳，寧減薪跳槽

2010年，亦是杜嘉祺離開保誠第二年，他轉投競爭對手友邦保險出任首席執行官，時值友邦剛剛擺脫受金融海嘯波及而債務纏身的AIG，杜嘉祺首要任務是帶領友邦在港交所上市，集資額達1590億港元，是當時歷史上第三大首次公開招股。

在杜嘉祺加入當年，友邦淨利為27.01億美元，按年增長54%，而到了2017年杜嘉祺離開友邦時，集團純利已經增至61.20億美元，比2010年他加入集團時，純利累積升了1.26倍，而令人意外的是，杜嘉祺於2017年宣布跳槽滙控，且過檔薪酬大減逾八成。

滙控艱難時刻，臨危受命

2010年友邦在杜嘉祺帶領下到港交所上市，半年後即被選為藍籌股（AP圖片）

2016年是滙控的艱難時刻，當年集團在第三，四季度均出現虧損，其中第四季度更錄得44億美元虧損。拖累全年純利急跌近九成至不足13億美元，盈利創自1992年後新低。2017年，杜嘉祺被挖角，臨危受命轉任滙控主席，是滙控首個從外部空降的主席，當時市場對他寄予厚望。有分析指，在杜嘉祺領導下的友邦表現理想，相信其任命將有利滙控發展，而滙控自此亦逐步走出陰霾。杜嘉祺任內表態反對分拆亞洲業務的建議，並著手縮減歐美業務，加強聚焦亞洲。不過，在2019年新冠疫情爆發期間，滙控在2020年至2023年間罕有地暫停派股息，一度引起爭議。

曾永堅：杜嘉祺回巢提振品牌形象大於實際

椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，是次杜嘉祺回友邦任職獨立非執行董事，比起對公司營運的幫助，更大的意義在於企業形象。他表示，杜嘉祺在金融界，尤其在銀行領域有很高的聲望和正面的環球市場形象，他的加入對友邦在資本市場的表現可能會帶來積極影響。

友邦今早股價曾升超3%至69元，見8個月高，但盤中快速回落，全日收市揚0.3%，報67.05元。

撰文：經濟通記者佘詩偉

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