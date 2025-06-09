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美股 | 非農就業數據勝預期，標指重上6000點關口

09/06/2025

美股 | 非農就業數據勝預期，標指重上6000點關口

 

　　美股上周五（6日）收高，道指上升逾400點，標普500指數重上6000點關口，主要因非農就業數據好於預期，暫時緩解市場對美國經濟放緩的擔憂。

 

　　道指日內升幅一度擴至604點，高見42924點，標指最多升1.31%，納指曾漲1.53%道指收市升443.13點，或1.05%，報42762.87點；標普500指數升61.06點，或1.03%，報6000.36點；納指升231.50點，或1.20%，報19529.95點。

 

　　本周道指累升1.17%，標普500指數升1.5%，納指上漲2.18%。

 

　　美國5月非農業職位增加13.9萬個，超出市場預期的13萬個。失業率方面，5月維持在4.2%，連續第三個月持平，符合市場預期。這一數據或將影響聯儲局對減息時機的判斷，市場普遍認聯儲局可能因此推遲降息決策。數據公布後，美國總統特朗普表示，聯儲局主席鮑威爾應立即減息1厘。

 

　　特斯拉此前大挫14%後，日內反彈3.7%。但美國總統特朗普與特斯拉CEO馬斯克關係明顯惡化。特朗普接受媒體專訪時明確表示，自己近期無意與對方通話。

 

　　英偉達(US.NVDA)升1.3%，蘋果(US.AAPL)升1.6%，微軟(US.MSFT)升0.6%，續創新高。加拿大瑜珈服飾品牌Lululemon(US.LULU)下調全年每股盈利預測，重挫逾19.8%。穩定幣發行商Circle(US.CRCL)日前上市大漲168%後，日內再升29.4%。

 

美匯盤中突破99

 

　　美匯指數表現穩健，盤中突破99關口，日內升幅約0.49%，報99.2。美元兌日圓匯率呈向上，盤中最高觸及145.09，日內升0.88%，報約144.81。歐元兌美元匯率反覆向下，日內下跌0.42%，報1.1396美元。

 

　　紐約期金日內先升後跌，最新報每盎司3330.41美元，下跌1.31%。

 

　　國際原油價格今日呈現震盪偏強格局，布蘭特期油報每桶66.52美元，日內上升1.80%；紐約期油報每桶64.67美元，升2.05%。

 

撰文：經濟通國金組

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