蜜雪布魯可獲納入港股通股價急升，新消費股可揀買邊隻？

蜜雪集團(02097)、布魯可(00325)及古茗(01364)今日(9日)正式被納入港股通，股價借勢急升，其中蜜雪升逾半成，布魯可更飆逾兩成，創上市新高。雖然蜜雪與泡泡瑪特(09992)、毛戈平(01318)及老鋪黃金(06181)近期成新消費股「四大天王」熱炒，但近日已有大行指蜜雪估值偏高，故下調評級，新消費股應揀買哪一隻？

（截自蜜雪網頁）

布魯可蜜雪古茗被調入港股通 今日起生效

上交所及深交所分別公布，因恒生綜合中型股指數實施成分股調整，滬港通下港股通標的調入布魯可、古茗及蜜雪集團，自今日起生效。不過，早於上月16日恒生指數公司公布季度檢討結果，宣布恒生綜合指數成分股加入上述三股後，中金報吿就指，根據此次恒生綜合指數調整情況結合港股通納入要求，上述三股預期將納入港股通。



而蜜雪集團今年3月掛牌，即使上周最後兩個交易日明顯回吐，但在納入港股通前，其股價上市以來仍累升逾一倍。布魯可及古茗則為1月和2月上市的半新股，上市至納入前分別升44%和1.65倍。

美銀：蜜雪基本面或無法支撐現有估值 評級降至跑輸大市

美銀發表最新研報指，蜜雪集團近日再創新高，3月初上市至今股價累升約1.8倍，現價水平對應今明兩年預測市盈率約40倍及33倍。雖然蜜雪是中國最大且最優秀的現製茶飲品牌，但其基本面或無法支撐現有估值，近期資金流動推動其估值提升，惟近期升勢已反映眾多利好因素，資金流無法永遠為股價帶來支持。

美銀又指，蜜雪是否屬於「新消費」板塊仍存有爭議，蜜雪的每股盈利上行空間或遠低於泡泡瑪特等IP公司，將評級從「中性」降至「跑輸大市」，不過基於中國業務表現強勁，將今明兩年每股盈利預測上調3.4%，收入分別上調2%及2.2%，目標價由400元上調至465元。

瑞銀：蜜雪估值偏高及海外業務復甦遜預期 評級降至沽售

瑞銀近日發表的研報亦指，蜜雪集團估值偏高及海外業務復甦慢於預期，將其評級從「中性」下調至「沽售」，目標價則由435.59元上調至477.13元。瑞銀指，蜜雪集團海外業務因競爭加劇而遭遇挫折。該股目前交易價格對應2025及2026年預測市盈率為43倍及36倍，意味著2.2倍的市盈增長率(PEG)，相較於中國新消費同業平均1.9倍的PEG，當前估值已充分甚至超出反映其海外擴張的長期增長潛力，對其2025至27年的盈利預測較市場預期低5至8%。

瑞銀指，蜜雪集團透過持續滲透低線城市及增加現有區域的店舖密度，將在未來3至4年維持年均15%的開店增速，到2028年門店總數將達到7萬家。不過，來自印尼和越南市場的本土競爭對手及中國同業的競爭加劇，導致蜜雪集團復甦進度慢於先前的預期。年初至今其海外門店開店數為負增長，且SSSG尚未出現顯著復甦。預計集團將下調給予海外加盟商的毛利率(GPM)，以提升其盈利能力和競爭力。儘管存在短期不確定性，考慮到其強大的價值主張和穩健的需求前景，仍看好其在東南亞市場海外擴張的長期增長潛力。2024年集團海外收入佔總收入5.2%，預計其佔比在2025年將放緩至4.5%，到2028年才回升至5.3%。

高盛：即製飲品料受惠內地外賣平台補貼 升蜜雪古茗目標價

高盛上周發表的研報則稱，自4月11日京東集團(09618)宣布100億元人民幣外賣補貼計劃以來，伴隨餓了麼和美團(03690)加大補貼與投資力度，該行覆蓋的即製飲品公司股價平均上升近四成。根據報道與渠道調查，京東外賣訂單中有很大一部分流向即製飲品品牌，參與促銷活動的門店訂單量可能翻倍以上，但影響程度因品牌參與策略、價格定位和外送佔比而異。整體上，參與促銷活動的品牌應能受惠，優質企業如蜜雪、古茗和百勝中國(09987)仍將是長期贏家。



該行根據外送補貼的推動和年內趨勢，上調了古茗和蜜雪的盈利預測，並提高了兩者的估值倍數，反映其穩健的短期盈利前景以及與其他新消費品牌的交易倍數一致。該行將古茗目標價由21元升至29.2元，蜜雪目標價由484元升至597港元，均維持「買入」評級。

陳政深：蜜雪經營模式長線難持續 泡泡瑪特較布魯可優勝可候低吸

艾德金融執行董事陳政深指，新消費股中只會考慮泡泡瑪特，著眼點在於基本因素。不是說蜜雪基本因素差，蜜雪客戶是那些加盟商，無論加盟商所賣產品價錢多低，與蜜雪的毛利率沒直接關係，因其有定價權力，故分店愈多，蜜雪就愈著數，但加盟商這樣做會有很大問題，事實上有些茶飲店一個員工「一腳踢」兼任多項工作，反映加盟商因價錢太便宜已沒錢賺，蜜雪卻不會因此減價，這樣很容易「整死」加盟商，對公司長期沒有好處。總之、蜜雪此經營模式短時間會成功，長線卻未必可持續發展，再加上整個行業進入門檻低，而茶飲品牌忠誠度不太高，一定不及汽車及奢侈品，故對公司長遠看法一般。

陳政深續指，泡泡瑪特則是另一回事，從其業績已證明公司有IP營銷及製造，以及管理能力，若公司於整個垂直產業鏈都有很好的管理能力等同懂得「印銀紙」，雖然現時估值有些貴，但在港股中幾乎沒第二隻可比較，就算有類似模式，也沒有那麼齊全的供應鏈，也不及其規模，在此情況下，其50倍預測市盈率確比同業高，但公司正值「當頭起」，於港股屬稀缺，相對值得吸納，惟最好回至近50天線才考慮。至於布魯可與泡泡瑪特絕對不同類，布魯可是買一些IP回來營運，即從別人創作的IP取得獨家授權，當然有大量如鹹蛋超人、火影忍者等IP，但全為人家創作及擁有，布魯可至多只有獨家授權，且不是全球獨家兼有限期，與泡泡瑪特甚至可對人氣角色如Crybaby的故事有話事權完全不同，而布魯可預測市盈率也達40幾倍，比較起來一定是泡泡瑪特較優勝。

蜜雪集團今日升5.41%報565.5元，布魯可升22.34%報193.9元，古茗升4.34%報27.65元。泡泡瑪特升2.45%報250.8元，毛戈平升0.62%報113元，老鋪黃金跌1.77%報887元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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