銀娛等3博企11間衛星場年底停運，澳門政府要求妥善安置員工

澳門行政法務司司長張永春宣布，澳門政府收到銀河娛樂(00027)、澳娛綜合和新濠博亞3間博彩承批公司的正式通知，將在今年12月31日前，結束11間衛星場及3間摩卡場的經營。澳門政府對相關決定表示尊重，並要求妥善安置受衛星場結業影響的員工。澳門政府將密切留意衛星場結業可能產生的各種影響，並及時採取應有的措施。

（銀娛官網截圖）

張永春指，3間博彩承批公司均承諾會妥善安置受衛星場及摩卡場結業影響的員工，勞工事務局會密切監察，確保員工權益得到全面保障；至於澳娛綜合考慮收購2間衛星場所在酒店的業權，以及新濠博亞透過聘請管理公司的方式，經營3間摩卡場，澳門政府將按照博彩法規定審批有關申請。

澳門經濟財政司司長戴建業表示，現時衛星場本地員工約5600人，當中約4800人由博彩承批公司聘用並派駐，由衛星場主自行聘用約800人；澳門政府要求3間博彩承批公司必須全部吸納派駐僱員，確保他們可持續就業，衛星場主亦有責任妥善安排員工。政府同時會全力為受影響的本地員工提供協助，確保法定權益不受損害，亦會為有需要的員工提供就業配對、職業培訓等支援。

至於衛星場周邊商戶經營情況，戴建業稱，經濟及科技發展局已多次派員實地巡查，正積極籌備在相關區域開展工作，包括優化社區整體面貌，並研究引入有助區內商業發展的活動和項目。

撰文：經濟通採訪組

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