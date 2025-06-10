美股 | 市場觀望中美經貿會談進展，標普指數八連升

美股三大指數收市各有升跌，標普500指數連升8日，市場關注倫敦中美經貿會談進展，投資者普遍期待此次會談能為全球經濟帶來積極變化，緩解中美貿易緊張局勢，進一步提振全球市場信心。

道指小幅高開後倒跌最多195點，低見42567點，尾段一度轉升130點，高見42893點；標指一度升0.35%，納指曾升最多0.55%。道指收市跌1.11點，報42761.76點；標普500指數升5.52點，或0.09%，報6005.88點；納指升61.28點，或0.31%，報19591.24點。

目前標普500指數距2月19日創下的歷史高位6144.15僅距約3%。花旗將標普500指數的年底目標價位上調至6300點，較此前預測的5800點大幅提升。

高通(US.QCOM)宣布以24億美元收購半導體公司Alphawave後飆升4.1%。英偉達(US.NVDA)股價微升0.6%。

特斯拉(US.TSLA)午市後逐步攀升，股價升4.6%。Robinhood(US.HOOD)與AppLovin(US.APP)股價分別下挫約2%及8.2%，主因標普500指數未納入相關公司為為新成份股。華納兄弟探索(US.WBD)升約3%，公司傳出計劃分拆為兩家獨立媒體公司。波音(US.BA)升3.2%，公司重啟對中國的飛機交付，股價突破2024年初以來新高。

美元兌日圓小幅下跌

美匯指數震盪上落，盤中一度觸及99.22附近，隨後回落至98.82，日內下跌0.26， 報98.95，整體呈現溫和調整格局。美元兌日圓匯率呈現小幅下跌，報約144.57，較前一交易日下跌約0.20%。歐元兌美元小幅反彈，報約1.142，較前一交易日上漲約0.27%，收復上周部分跌幅。

市場對中美貿易爭端緩解持樂觀態度，進一步降低避險情緒。紐約期金小幅上升0.15%，報每盎司3352.16美元。

中國5月原油進口量降至4個月以來最低，主要由於國營與民營煉油廠進入維修期。布蘭特期油小幅波動，報約每桶67.04美元，較前一交易日上升0.82%。紐約期油報約每桶65.30美元，升1.11%。

撰文：經濟通國金組

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