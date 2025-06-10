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澳門「衛星場」成歷史九家結業兩改直營，表列相關上市公司回應

10/06/2025

澳門「衛星場」成歷史九家結業兩改直營，表列相關上市公司回應

 

　　澳門政府給予「衛星賭場」三年過渡期將於今年底到期，現時營運合共11間衛星賭場的澳娛綜合、銀河娛樂、新濠博亞，決定終止營運合共9間衛星場，當中只有澳博控股計劃買回餘下2間衛星場自營。澳門官方表示，現時11間衛星場共涉及約480張賭枱及270部角子機，共聘本地員工5600人，另聘用400名外勞工人，至於圍繞衛星場附近的320個商戶亦要面臨轉型，當局將密切留意衛星場結業可能產生的各種影響，並採取措施應對。

 

澳門「衛星場」成歷史九家結業兩改直營，表列相關上市公司回應

澳門「衛星場」成歷史九家結業兩改直營，表列相關上市公司回應

 

　 　　澳博公布，主要附屬公司澳娛綜合現時透過與第三方物業擁有人合作，經營9間衛星場。澳娛有意收購其中2間，即凱旋門及十六浦娛樂場，但今年底後將不再在其餘7間衛星場繼續經營博彩業務，有關員工將獲提供轉職至集團旗下物業的就業。

 

　 　 截至今日，澳娛綜合直接擁有並經營4間娛樂場，分別為葡京娛樂場、新葡京娛樂場、上葡京娛樂場及回力海立方娛樂場，並經營9間衛星娛樂場，分別為皇家金堡娛樂場、英皇宮殿娛樂場、財神娛樂場、君怡娛樂場、金碧滙彩娛樂場、置地娛樂場、勵宮娛樂場、澳門凱旋門娛樂場及十六浦娛樂場。

 

　 　 澳門禁止衛星賭場的三年寬限期大限將至，多間衛星場陸續公布後續去向，昨日新濠率先公布，將於年底前停運駿龍娛樂場，另外摩卡旗下三間角子機場按例亦需於年底前停運，但新濠表示正向澳門政府申請相關授權和批准，以在今年12月後繼續營運。

 

滙彩、英皇酒店及勵駿全捱沽

 

　 　由滙彩控股 (01180)的金碧娛樂場確認將於今年12月31日屆滿後不獲續期，料明年收入及溢利大幅減少。股份昨日急跌後停牌，今早公布完約消息後復牌仍跌15.6%，報0.81元。

 

　 　而英皇娛樂酒店 (00296)則公布，昨日收到澳娛通知，有關澳娛決定於屆滿日期後不再在英皇娛樂酒店繼續營運博彩區。與此同時，該集團董事會正積極尋找任何合適商機。英皇娛樂酒店 (00296)現跌5.9%，報0.32元。

 

　　勵駿 (01680)則稱，澳娛綜合將不再對衛星場勵宮娛樂場續期，料終止服務協議，集團可更專注非博彩業務及預期會有增長。勵駿跌7.1%，報0.091元。

 

　　至於經營十六浦的實德環球 (00487)，則獲澳博通知有意收購十六浦娛樂場的所在物業，而「十六浦」項目由該集團聯營公司十六浦物業發展擁有，實德環球現價急飆63.6%，報0.108元。

 

撰文：經濟通市場組

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